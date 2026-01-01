Kavita — це багатофункціональний самостійний менеджер цифрових бібліотек, що підтримує формати CBZ, CBR, EPUB, PDF та всі основні формати коміксів та електронних книг. Він автоматично сканує та каталогізує ваші медіафайли з автоматичним вилученням метаданих і надає спеціалізовані інтерфейси для читання, оптимізовані для кожного типу контенту, — включаючи розвороти коміксів на дві сторінки, читання манги справа наліво та безперервне прокручування вебтунів.

Розміщення Kavita на власному VPS робить усю вашу колекцію доступною 24/7 з будь-якого пристрою, не залежно від безперебійної роботи домашнього обладнання. Підтримка кількох користувачів з дозволами на основі ролей дозволяє сім'ям ділитися бібліотекою з контролем доступу відповідно до віку, тоді як підтримка OPDS означає, що будь-який сумісний застосунок для читання може підключитися до вашого сервера.