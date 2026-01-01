Розгорніть Kavita: інсталяція в один клік.
Самостійна цифрова бібліотека для коміксів, манги, легких романів та електронних книг з вбудованими програмами для читання та підтримкою кількох користувачів.
Виберіть тариф VPS для Kavita
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Kavita
Kavita — це багатофункціональний самостійний менеджер цифрових бібліотек, що підтримує формати CBZ, CBR, EPUB, PDF та всі основні формати коміксів та електронних книг. Він автоматично сканує та каталогізує ваші медіафайли з автоматичним вилученням метаданих і надає спеціалізовані інтерфейси для читання, оптимізовані для кожного типу контенту, — включаючи розвороти коміксів на дві сторінки, читання манги справа наліво та безперервне прокручування вебтунів.
Розміщення Kavita на власному VPS робить усю вашу колекцію доступною 24/7 з будь-якого пристрою, не залежно від безперебійної роботи домашнього обладнання. Підтримка кількох користувачів з дозволами на основі ролей дозволяє сім'ям ділитися бібліотекою з контролем доступу відповідно до віку, тоді як підтримка OPDS означає, що будь-який сумісний застосунок для читання може підключитися до вашого сервера.
Ключові характеристики Kavita
Універсальна підтримка форматів
Читайте файли CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF та EPUB з автоматичним визначенням формату та оптимізованим рендерингом для кожного типу файлів.
Спеціалізовані читачі
Спеціальні режими читання для коміксів, манги (справа наліво), електронних книг та прокручування Webtoon автоматично адаптуються до кожного типу контенту.
Багатокористувацькі бібліотеки
Створюйте необмежену кількість облікових записів користувачів з ролями адміністратора, бібліотекаря та читача, а також контроль вікових обмежень для безпечного перегляду для всієї родини.
Розумні метадані
Kavita+ підключається до Comic Vine, AniList та інших постачальників, щоб автоматично збагатити вашу бібліотеку обкладинками, описами та інформацією про творців.
Підтримка OPDS і Tachiyomi
Отримуйте доступ до бібліотеки через будь-який OPDS-сумісний додаток або розширення Tachiyomi на Android, що надає вам гнучкість у способі читання.
Чому варто запускати Kavita у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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