pgAdmin — це найпопулярніша та найфункціональніша open-source платформа для адміністрування та розробки PostgreSQL, що підтримується спільнотою PostgreSQL. Вебверсія (pgAdmin 4) надає відшліфований браузерний інтерфейс для керування одним або багатьма серверами Postgres — проєктування схем, розробка запитів з автозаповненням та планами виконання, резервне копіювання та відновлення, керування ролями та дозволами, моніторинг реплікації та повнотекстовий пошук по об'єктах бази даних.

Розміщення pgAdmin на VPS надає адміністраторам баз даних (DBA) та розробникам централізовану консоль керування Postgres, доступну з будь-якого місця за допомогою браузера, без встановлення десктопного застосунку. Підключіть pgAdmin до будь-якого доступного екземпляра Postgres — локальних контейнерів, хмарних RDS або Cloud SQL, або віддалених серверів Postgres — і керуйте ними всіма з єдиного веб-інтерфейсу.