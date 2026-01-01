Встановіть pgAdmin в один клік
Платформа для адміністрування та розробки з відкритим вихідним кодом для PostgreSQL — найпопулярніший графічний інструмент для керування базами даних Postgres.
Виберіть тариф VPS для pgAdmin
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою pgAdmin
pgAdmin — це найпопулярніша та найфункціональніша open-source платформа для адміністрування та розробки PostgreSQL, що підтримується спільнотою PostgreSQL. Вебверсія (pgAdmin 4) надає відшліфований браузерний інтерфейс для керування одним або багатьма серверами Postgres — проєктування схем, розробка запитів з автозаповненням та планами виконання, резервне копіювання та відновлення, керування ролями та дозволами, моніторинг реплікації та повнотекстовий пошук по об'єктах бази даних.
Розміщення pgAdmin на VPS надає адміністраторам баз даних (DBA) та розробникам централізовану консоль керування Postgres, доступну з будь-якого місця за допомогою браузера, без встановлення десктопного застосунку. Підключіть pgAdmin до будь-якого доступного екземпляра Postgres — локальних контейнерів, хмарних RDS або Cloud SQL, або віддалених серверів Postgres — і керуйте ними всіма з єдиного веб-інтерфейсу.
Ключові характеристики pgAdmin
Багатосерверне керування
Підключайтеся та керуйте будь-якою кількістю серверів PostgreSQL з єдиного веб-інтерфейсу, організованих у групи серверів з позначеними метаданими.
Інструмент запитів з автозаповненням
Повнофункціональний SQL-редактор з підсвічуванням синтаксису, автозаповненням назв таблиць і стовпців, історією запитів та графічною візуалізацією плану EXPLAIN.
Конструктор схем
Переглядайте та редагуйте бази даних, схеми, таблиці, подання, функції, послідовності та індекси за допомогою навігатора у вигляді дерева з діалоговими вікнами для редагування за кліком.
Діаграми ERD
Створюйте інтерактивні діаграми сутність-зв'язок з наявних схем або візуально розробляйте нові схеми перед застосуванням змін до бази даних.
Бекап та відновлення
Виконуйте операції pg_dump та pg_restore безпосередньо з інтерфейсу, з параметрами формату, рівнями стиснення та вибором за таблицями.
Ролі та керування грантами
Візуально створюйте ролі, керуйте членством у групах, а також надавайте або відкликайте дозволи на рівні об'єктів для баз даних і схем.
Чому варто запускати pgAdmin у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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