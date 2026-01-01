Знижка до 68% на pgAdmin

Встановіть pgAdmin в один клік

Платформа для адміністрування та розробки з відкритим вихідним кодом для PostgreSQL — найпопулярніший графічний інструмент для керування базами даних Postgres.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановіть pgAdmin в один клік

Виберіть тариф VPS для pgAdmin

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою pgAdmin

pgAdmin — це найпопулярніша та найфункціональніша open-source платформа для адміністрування та розробки PostgreSQL, що підтримується спільнотою PostgreSQL. Вебверсія (pgAdmin 4) надає відшліфований браузерний інтерфейс для керування одним або багатьма серверами Postgres — проєктування схем, розробка запитів з автозаповненням та планами виконання, резервне копіювання та відновлення, керування ролями та дозволами, моніторинг реплікації та повнотекстовий пошук по об'єктах бази даних.

Розміщення pgAdmin на VPS надає адміністраторам баз даних (DBA) та розробникам централізовану консоль керування Postgres, доступну з будь-якого місця за допомогою браузера, без встановлення десктопного застосунку. Підключіть pgAdmin до будь-якого доступного екземпляра Postgres — локальних контейнерів, хмарних RDS або Cloud SQL, або віддалених серверів Postgres — і керуйте ними всіма з єдиного веб-інтерфейсу.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики pgAdmin

Багатосерверне керування

Підключайтеся та керуйте будь-якою кількістю серверів PostgreSQL з єдиного веб-інтерфейсу, організованих у групи серверів з позначеними метаданими.

Інструмент запитів з автозаповненням

Повнофункціональний SQL-редактор з підсвічуванням синтаксису, автозаповненням назв таблиць і стовпців, історією запитів та графічною візуалізацією плану EXPLAIN.

Конструктор схем

Переглядайте та редагуйте бази даних, схеми, таблиці, подання, функції, послідовності та індекси за допомогою навігатора у вигляді дерева з діалоговими вікнами для редагування за кліком.

Діаграми ERD

Створюйте інтерактивні діаграми сутність-зв'язок з наявних схем або візуально розробляйте нові схеми перед застосуванням змін до бази даних.

Бекап та відновлення

Виконуйте операції pg_dump та pg_restore безпосередньо з інтерфейсу, з параметрами формату, рівнями стиснення та вибором за таблицями.

Ролі та керування грантами

Візуально створюйте ролі, керуйте членством у групах, а також надавайте або відкликайте дозволи на рівні об'єктів для баз даних і схем.

Чому варто запускати pgAdmin у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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