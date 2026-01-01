Інсталяція PiGallery2 в один клік.
Швидка, самостійно розміщена фотогалерея з організацією за директоріями, яка перетворює папку зображень на диску на вишуканий веб-альбом.
Виберіть тариф VPS для PiGallery2
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PiGallery2
PiGallery2 — це фотогалерея з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, яка бере каталог зображень на диску та подає його як швидку, сучасну веб-галерею — без конвеєра завантаження, без власницької бази даних, без залежності від SaaS. Структура каталогів, яку ви вже використовуєте, стає структурою альбомів, яку переглядають відвідувачі, тому вона однаково добре підходить для особистих фотоархівів, галерей подій, сімейних альбомів з відпусток та легких портфоліо.
Самостійне розміщення PiGallery2 на власному VPS зберігає фотографії та метадані в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не в публічному фотосервісі, який видобуває вміст зображень для розпізнавання облич або навчальних даних. Бекенд Node.js навмисно легкий — він був розроблений для ефективної роботи на Raspberry Pi — тому невеликий тарифний план VPS комфортно розміщує десятки тисяч зображень, водночас забезпечуючи швидкі мініатюри та багатий інтерфейс користувача.
Ключові характеристики PiGallery2
Каталого-орієнтована модель
Існуюча структура папок стає ієрархією альбомів — завантажуйте нові фотографії через SCP, rsync або інструмент синхронізації, і вони автоматично з'являються в галереї.
Швидкі мініатюри
Фоновий індексатор генерує мініатюри у кількох розмірах, кешовані на диску, щоб відвідувачі отримували плавне прокручування навіть при холодному завантаженні.
EXIF і перегляд карти
Зчитує метадані EXIF для створення інформаційних сторінок для кожного фото, геотегованих переглядів карт та пошуку за камерою, датою або тегом.
Пошук і фільтрація
Пошук за діапазоном дат, розташуванням, обличчями, тегами, рейтингами або іменем файлу без зовнішніх індексаторів — усі метадані зберігаються в локальній базі даних SQLite.
Спільний доступ і конфіденційність
Генеруйте посилання для спільного доступу для кожного альбому з додатковими паролями та термінами дії, або обмежте доступ до альбомів лише для автентифікованих користувачів.
Бібліотека лише для читання
Каталог зображень монтується в режимі лише для читання, щоб сервер не міг випадково змінити або видалити оригінальні фотографії під час сканування або генерації мініатюр.
Чому варто запускати PiGallery2 у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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