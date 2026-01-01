PiGallery2 — це фотогалерея з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, яка бере каталог зображень на диску та подає його як швидку, сучасну веб-галерею — без конвеєра завантаження, без власницької бази даних, без залежності від SaaS. Структура каталогів, яку ви вже використовуєте, стає структурою альбомів, яку переглядають відвідувачі, тому вона однаково добре підходить для особистих фотоархівів, галерей подій, сімейних альбомів з відпусток та легких портфоліо.

Самостійне розміщення PiGallery2 на власному VPS зберігає фотографії та метадані в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не в публічному фотосервісі, який видобуває вміст зображень для розпізнавання облич або навчальних даних. Бекенд Node.js навмисно легкий — він був розроблений для ефективної роботи на Raspberry Pi — тому невеликий тарифний план VPS комфортно розміщує десятки тисяч зображень, водночас забезпечуючи швидкі мініатюри та багатий інтерфейс користувача.