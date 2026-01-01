Знижка до 68% на PiGallery2

Інсталяція PiGallery2 в один клік.

Швидка, самостійно розміщена фотогалерея з організацією за директоріями, яка перетворює папку зображень на диску на вишуканий веб-альбом.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Інсталяція PiGallery2 в один клік.

Виберіть тариф VPS для PiGallery2

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою PiGallery2

PiGallery2 — це фотогалерея з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, яка бере каталог зображень на диску та подає його як швидку, сучасну веб-галерею — без конвеєра завантаження, без власницької бази даних, без залежності від SaaS. Структура каталогів, яку ви вже використовуєте, стає структурою альбомів, яку переглядають відвідувачі, тому вона однаково добре підходить для особистих фотоархівів, галерей подій, сімейних альбомів з відпусток та легких портфоліо.

Самостійне розміщення PiGallery2 на власному VPS зберігає фотографії та метадані в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не в публічному фотосервісі, який видобуває вміст зображень для розпізнавання облич або навчальних даних. Бекенд Node.js навмисно легкий — він був розроблений для ефективної роботи на Raspberry Pi — тому невеликий тарифний план VPS комфортно розміщує десятки тисяч зображень, водночас забезпечуючи швидкі мініатюри та багатий інтерфейс користувача.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики PiGallery2

Каталого-орієнтована модель

Існуюча структура папок стає ієрархією альбомів — завантажуйте нові фотографії через SCP, rsync або інструмент синхронізації, і вони автоматично з'являються в галереї.

Швидкі мініатюри

Фоновий індексатор генерує мініатюри у кількох розмірах, кешовані на диску, щоб відвідувачі отримували плавне прокручування навіть при холодному завантаженні.

EXIF і перегляд карти

Зчитує метадані EXIF для створення інформаційних сторінок для кожного фото, геотегованих переглядів карт та пошуку за камерою, датою або тегом.

Пошук і фільтрація

Пошук за діапазоном дат, розташуванням, обличчями, тегами, рейтингами або іменем файлу без зовнішніх індексаторів — усі метадані зберігаються в локальній базі даних SQLite.

Спільний доступ і конфіденційність

Генеруйте посилання для спільного доступу для кожного альбому з додатковими паролями та термінами дії, або обмежте доступ до альбомів лише для автентифікованих користувачів.

Бібліотека лише для читання

Каталог зображень монтується в режимі лише для читання, щоб сервер не міг випадково змінити або видалити оригінальні фотографії під час сканування або генерації мініатюр.

Чому варто запускати PiGallery2 у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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