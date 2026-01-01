Apache IoTDB — це спеціалізована часова база даних для Інтернету речей, розроблена з нуля для промислових IoT-навантажень, де мільярди точок даних надходять щодня від мільйонів датчиків. Її легкий стовпчастий формат TsFile досягає коефіцієнтів стиснення, до яких типові реляційні бази даних не можуть наблизитися, тоді як аналітичні запити за частки секунди та деревоподібна схема пристроїв моделюють фактичну структуру реального промислового обладнання.

Розміщення Apache IoTDB на власному VPS надає проєктам у сферах виробництва, енергетики, транспорту та розумних міст приватний телеметричний бекенд, який нативно інтегрується з Grafana, Spark, Flink, Kafka та MQTT — без оплати за метрики та без надсилання даних датчиків до сторонніх хмар.