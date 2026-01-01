Знижка до 68% на Apache IoTDB

Розгорнути Apache IoTDB в один клік.

Промислова IoT база даних часових рядів, що забезпечує високопродуктивне поглинання даних, запити за частки секунди та надвисоке стиснення на периферії.

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VPS на основі ШІ
299  /міс.
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Розгорнути Apache IoTDB в один клік.

Виберіть тариф VPS для Apache IoTDB

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Apache IoTDB

Apache IoTDB — це спеціалізована часова база даних для Інтернету речей, розроблена з нуля для промислових IoT-навантажень, де мільярди точок даних надходять щодня від мільйонів датчиків. Її легкий стовпчастий формат TsFile досягає коефіцієнтів стиснення, до яких типові реляційні бази даних не можуть наблизитися, тоді як аналітичні запити за частки секунди та деревоподібна схема пристроїв моделюють фактичну структуру реального промислового обладнання.

Розміщення Apache IoTDB на власному VPS надає проєктам у сферах виробництва, енергетики, транспорту та розумних міст приватний телеметричний бекенд, який нативно інтегрується з Grafana, Spark, Flink, Kafka та MQTT — без оплати за метрики та без надсилання даних датчиків до сторонніх хмар.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Apache IoTDB

TsFile стовпцеве сховище

Спеціально розроблений стовпчастий формат зберігання, оптимізований для даних часових рядів, забезпечує коефіцієнти стиснення до 20:1 порівняно з традиційними базами даних.

Високопродуктивне введення

Обробляє мільйони записів за секунду від малопотужних IoT-пристроїв, використовуючи лог-структуроване дерево злиття, розроблене для робочих навантажень з інтенсивним записом.

Деревоподібна схема пристрою

Ієрархічна модель шляху відображає, як заводи та автопарки організовують датчики, з нечіткими символами узагальнення для агрегаційних запитів між пристроями.

Нативна підтримка протоколів

JDBC, Thrift RPC, REST API V2 та введення даних MQTT дозволяють будь-якому пристрою, інформаційній панелі або аналітичному інструменту підключатися без спеціальних адаптерів.

Grafana і Spark готові

Офіційні конектори для Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka та Hadoop перетворюють IoTDB на готовий до інтеграції бекенд часових рядів для існуючих конвеєрів.

Чому варто запускати Apache IoTDB у Hostinger

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Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

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