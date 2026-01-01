Розгорнути Apache IoTDB в один клік.
Промислова IoT база даних часових рядів, що забезпечує високопродуктивне поглинання даних, запити за частки секунди та надвисоке стиснення на периферії.
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Що можна створити за допомогою Apache IoTDB
Apache IoTDB — це спеціалізована часова база даних для Інтернету речей, розроблена з нуля для промислових IoT-навантажень, де мільярди точок даних надходять щодня від мільйонів датчиків. Її легкий стовпчастий формат TsFile досягає коефіцієнтів стиснення, до яких типові реляційні бази даних не можуть наблизитися, тоді як аналітичні запити за частки секунди та деревоподібна схема пристроїв моделюють фактичну структуру реального промислового обладнання.
Розміщення Apache IoTDB на власному VPS надає проєктам у сферах виробництва, енергетики, транспорту та розумних міст приватний телеметричний бекенд, який нативно інтегрується з Grafana, Spark, Flink, Kafka та MQTT — без оплати за метрики та без надсилання даних датчиків до сторонніх хмар.
Ключові характеристики Apache IoTDB
TsFile стовпцеве сховище
Спеціально розроблений стовпчастий формат зберігання, оптимізований для даних часових рядів, забезпечує коефіцієнти стиснення до 20:1 порівняно з традиційними базами даних.
Високопродуктивне введення
Обробляє мільйони записів за секунду від малопотужних IoT-пристроїв, використовуючи лог-структуроване дерево злиття, розроблене для робочих навантажень з інтенсивним записом.
Деревоподібна схема пристрою
Ієрархічна модель шляху відображає, як заводи та автопарки організовують датчики, з нечіткими символами узагальнення для агрегаційних запитів між пристроями.
Нативна підтримка протоколів
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 та введення даних MQTT дозволяють будь-якому пристрою, інформаційній панелі або аналітичному інструменту підключатися без спеціальних адаптерів.
Grafana і Spark готові
Офіційні конектори для Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka та Hadoop перетворюють IoTDB на готовий до інтеграції бекенд часових рядів для існуючих конвеєрів.
Чому варто запускати Apache IoTDB у Hostinger
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Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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