Parse Server є наступником з відкритим вихідним кодом оригінальної платформи Parse Platform, що надає повноцінний бекенд як послугу для мобільних та веб-додатків. Він забезпечує доступ до об'єктного сховища, автентифікації користувачів, файлового сховища, push-сповіщень та Live Queries через автоматично згенеровані REST та GraphQL API, усуваючи більшу частину шаблонного коду, який зазвичай потрібен для розгортання підключеного додатку.

Самостійний хостинг Parse Server на вашому VPS дає вам повний контроль над обліковими записами користувачів, даними додатків та логікою хмарного коду — без плати за запит, без прив'язки до постачальника та без несподіваних термінів міграції. Це розгортання постачається з MongoDB та офіційною панеллю керування Parse Dashboard, щоб ви могли переглядати класи, виконувати запити та керувати схемою з першого дня.