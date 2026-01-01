Знижка до 68% на Parse Server

Розгорнути Parse Server в один клік.

Відкритий бекенд для мобільних та веб-додатків з REST, GraphQL, запитами в реальному часі, автентифікацією та push-сповіщеннями.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Parse Server в один клік.

Виберіть тариф VPS для Parse Server

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Parse Server

Parse Server є наступником з відкритим вихідним кодом оригінальної платформи Parse Platform, що надає повноцінний бекенд як послугу для мобільних та веб-додатків. Він забезпечує доступ до об'єктного сховища, автентифікації користувачів, файлового сховища, push-сповіщень та Live Queries через автоматично згенеровані REST та GraphQL API, усуваючи більшу частину шаблонного коду, який зазвичай потрібен для розгортання підключеного додатку.

Самостійний хостинг Parse Server на вашому VPS дає вам повний контроль над обліковими записами користувачів, даними додатків та логікою хмарного коду — без плати за запит, без прив'язки до постачальника та без несподіваних термінів міграції. Це розгортання постачається з MongoDB та офіційною панеллю керування Parse Dashboard, щоб ви могли переглядати класи, виконувати запити та керувати схемою з першого дня.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Parse Server

REST та GraphQL API

Кожен клас, який ви визначаєте, миттєво доступний через автоматично згенеровані кінцеві точки REST і GraphQL, тому клієнти iOS, Android та веб можуть читати та записувати дані без спеціального серверного коду.

Автентифікація користувача

Вбудовані ім'я користувача/пароль, перевірка електронної пошти та соціальні входи для Facebook, Apple, Google і Twitter дозволяють запускати безпечні процеси облікових записів за лічені хвилини.

Активні запити

Підпишіться на зміни будь-якого класу через WebSockets для забезпечення роботи чату в реальному часі, інструментів для спільної роботи та інтерактивних інформаційних панелей без окремого стеку pub/sub.

Функції Cloud Code

Запускайте серверний JavaScript на тригерах вставки, оновлення та видалення або як функції, що викликаються, для застосування бізнес-правил та інтеграції зі сторонніми API.

Push-сповіщення

Надсилайте цільові push-сповіщення користувачам iOS, Android та веб-клієнтам, використовуючи вбудовану систему керування встановленнями та каналами.

Панель управління Parse у комплекті

Переглядайте класи, редагуйте рядки, запускайте агрегаційні запити та перевіряйте схему через офіційну панель керування Parse Dashboard, що постачається разом із сервером.

Чому варто запускати Parse Server у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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