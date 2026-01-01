Розгорнути Parse Server в один клік.
Відкритий бекенд для мобільних та веб-додатків з REST, GraphQL, запитами в реальному часі, автентифікацією та push-сповіщеннями.
Виберіть тариф VPS для Parse Server
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Parse Server
Parse Server є наступником з відкритим вихідним кодом оригінальної платформи Parse Platform, що надає повноцінний бекенд як послугу для мобільних та веб-додатків. Він забезпечує доступ до об'єктного сховища, автентифікації користувачів, файлового сховища, push-сповіщень та Live Queries через автоматично згенеровані REST та GraphQL API, усуваючи більшу частину шаблонного коду, який зазвичай потрібен для розгортання підключеного додатку.
Самостійний хостинг Parse Server на вашому VPS дає вам повний контроль над обліковими записами користувачів, даними додатків та логікою хмарного коду — без плати за запит, без прив'язки до постачальника та без несподіваних термінів міграції. Це розгортання постачається з MongoDB та офіційною панеллю керування Parse Dashboard, щоб ви могли переглядати класи, виконувати запити та керувати схемою з першого дня.
Ключові характеристики Parse Server
REST та GraphQL API
Кожен клас, який ви визначаєте, миттєво доступний через автоматично згенеровані кінцеві точки REST і GraphQL, тому клієнти iOS, Android та веб можуть читати та записувати дані без спеціального серверного коду.
Автентифікація користувача
Вбудовані ім'я користувача/пароль, перевірка електронної пошти та соціальні входи для Facebook, Apple, Google і Twitter дозволяють запускати безпечні процеси облікових записів за лічені хвилини.
Активні запити
Підпишіться на зміни будь-якого класу через WebSockets для забезпечення роботи чату в реальному часі, інструментів для спільної роботи та інтерактивних інформаційних панелей без окремого стеку pub/sub.
Функції Cloud Code
Запускайте серверний JavaScript на тригерах вставки, оновлення та видалення або як функції, що викликаються, для застосування бізнес-правил та інтеграції зі сторонніми API.
Push-сповіщення
Надсилайте цільові push-сповіщення користувачам iOS, Android та веб-клієнтам, використовуючи вбудовану систему керування встановленнями та каналами.
Панель управління Parse у комплекті
Переглядайте класи, редагуйте рядки, запускайте агрегаційні запити та перевіряйте схему через офіційну панель керування Parse Dashboard, що постачається разом із сервером.
Чому варто запускати Parse Server у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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