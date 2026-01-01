Linkwarden — це самостійно розміщуваний менеджер закладок, який вирішує проблему «гниття посилань» шляхом автоматичного архівування повних знімків сторінок — включно із зображеннями та форматуванням — у момент збереження посилання. Ваші закладки залишаються читабельними роками пізніше, незалежно від того, що станеться з оригінальною URL-адресою. Колекції, теги, виділення та анотації дозволяють створювати структуровані бази знань, а не плоскі списки посилань.

Самостійне розміщення Linkwarden надає вам необмежене архівування, обмежене лише сховищем вашого VPS, повну конфіденційність щодо ваших шаблонів перегляду та відсутність ризику втратити роки зібраних закладок через закриття хмарного сервісу або зміну його моделі ціноутворення.