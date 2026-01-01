Розгорніть Linkwarden в один клік.
Спільний менеджер закладок, який архівує повні знімки вебсторінок, щоб збережені посилання ніколи не ставали недійсними.
Виберіть тариф VPS для Linkwarden
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Linkwarden
Linkwarden — це самостійно розміщуваний менеджер закладок, який вирішує проблему «гниття посилань» шляхом автоматичного архівування повних знімків сторінок — включно із зображеннями та форматуванням — у момент збереження посилання. Ваші закладки залишаються читабельними роками пізніше, незалежно від того, що станеться з оригінальною URL-адресою. Колекції, теги, виділення та анотації дозволяють створювати структуровані бази знань, а не плоскі списки посилань.
Самостійне розміщення Linkwarden надає вам необмежене архівування, обмежене лише сховищем вашого VPS, повну конфіденційність щодо ваших шаблонів перегляду та відсутність ризику втратити роки зібраних закладок через закриття хмарного сервісу або зміну його моделі ціноутворення.
Ключові характеристики Linkwarden
Повносторінкове архівування
Автоматично захоплює повні знімки сторінок із зображеннями, щоб збережений вміст залишався доступним, навіть коли оригінальні сайти стають недоступними.
Колекції і Теги
Упорядковуйте закладки у названі колекції з власними тегами та анотаціями для структурованих, доступних для пошуку баз знань.
Багатокористувацька співпраця
Діліться колекціями з колегами по команді та керуйте доступом за допомогою індивідуальних дозволів для командних досліджень і обміну знаннями.
Повнотекстовий пошук
Шукайте серед архівованого вмісту сторінок, заголовків, описів та анотацій, щоб миттєво знайти будь-що у вашій колекції.
Розширення браузера
Зберігайте сторінки безпосередньо з Chrome або Firefox одним кліком, а розширення захоплює вміст до того, як він зникне.
Чому варто запускати Linkwarden у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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