Розгорніть Twingate Connector встановленням одним кліком.
Конектор доступу до мережі з нульовою довірою, що забезпечує безпечний доступ до приватних ресурсів без відкриття портів або керування VPN.
Виберіть тариф VPS для Twingate Connector
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Twingate Connector
Twingate Connector є локальним компонентом платформи Twingate для мережевого доступу з нульовою довірою (ZTNA). Він працює на вашому VPS і встановлює лише вихідні зашифровані тунелі до хмарного реле Twingate — без вхідних правил брандмауера, відкритих портів та конфігурації VPN-клієнта для вашої команди.
Самостійне розміщення конектора на VPS розміщує його близько до ваших приватних ресурсів, забезпечуючи контроль доступу на основі ідентифікації на рівні ресурсів. Лише автентифіковані та авторизовані користувачі на затверджених пристроях можуть отримати доступ до захищених сервісів, замінюючи традиційне розростання VPN політиками доступу для кожної програми.
Ключові характеристики Twingate Connector
Немає відкритих вхідних портів
З'єднувач використовує лише вихідні з'єднання, тому VPS ніколи не потребує правил вхідного брандмауера, які розкривають периметр мережі.
Доступ на основі ідентифікації
Рішення щодо доступу застосовуються для кожного ресурсу та для кожного користувача, замінюючи широкий доступ до VPN на рівні мережі деталізованими політиками.
Довіра пристрою
Вимагайте перевірки стану пристроїв перед наданням доступу, забезпечуючи, що лише керовані та сумісні пристрої можуть отримати доступ до захищених ресурсів.
Просте розгортання
Розгортайте за лічені хвилини лише за допомогою назви мережі та токена доступу — без складної конфігурації VPN-сервера чи керування PKI.
Чому варто запускати Twingate Connector у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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