Twingate Connector є локальним компонентом платформи Twingate для мережевого доступу з нульовою довірою (ZTNA). Він працює на вашому VPS і встановлює лише вихідні зашифровані тунелі до хмарного реле Twingate — без вхідних правил брандмауера, відкритих портів та конфігурації VPN-клієнта для вашої команди.

Самостійне розміщення конектора на VPS розміщує його близько до ваших приватних ресурсів, забезпечуючи контроль доступу на основі ідентифікації на рівні ресурсів. Лише автентифіковані та авторизовані користувачі на затверджених пристроях можуть отримати доступ до захищених сервісів, замінюючи традиційне розростання VPN політиками доступу для кожної програми.