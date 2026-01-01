Знижка до 68% на PsiTransfer

Розгорнути PsiTransfer: встановлення в один клік.

Простий самостійний файлообмін з посиланнями, термін дії яких закінчується, захистом паролем та відновлюваним завантаженням — без необхідності реєстрації.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути PsiTransfer: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для PsiTransfer

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою PsiTransfer

PsiTransfer — це легкий сервіс для передачі файлів з відкритим вихідним кодом, призначений для обміну файлами за допомогою посилань для завантаження, термін дії яких закінчується — облікові записи для відправників чи отримувачів не потрібні. Файли організовані в "кошики" для завантаження з налаштовуваними періодами зберігання, що варіюються від одноразового завантаження до закінчення терміну дії через 8 тижнів. Кожен "кошик" може бути за бажанням захищений паролем за допомогою шифрування AES, а отримувачі можуть завантажити все як єдиний архів zip або tar.gz без встановлення будь-чого.

Самостійне розміщення PsiTransfer на вашому VPS зберігає конфіденційність передачі файлів: немає обмежень за розміром, встановлених хмарним сервісом, метадані файлів не надсилаються третім сторонам, і повний контроль над політиками зберігання та сховищем. Додаткова панель адміністратора дозволяє відстежувати активні завантаження та керувати сховищем з однієї захищеної сторінки.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики PsiTransfer

Посилання для завантаження, термін дії яких закінчується

Встановіть термін зберігання від одноразового завантаження до 8 тижнів — файли та їхні посилання автоматично видаляються після закінчення терміну дії.

Облікові записи не потрібні

Одержувачі завантажують файли безпосередньо за посиланням для спільного доступу без реєстрації чи входу до будь-якого сервісу.

Захищені паролем сховища

Захистіть будь-яке завантаження за допомогою паролів для сховищ, зашифрованих AES, щоб лише призначені одержувачі могли отримати доступ до спільних файлів.

Відновлювані завантаження

Завантаження великих файлів автоматично відновлюються після переривань мережі за допомогою протоколу tus.io, що запобігає невдалим передачам на повільних з'єднаннях.

Архів масового завантаження

Одержувачі можуть завантажити всі файли з бакету як єдиний архів zip або tar.gz одним кліком, без завантаження файлів окремо.

Адмін панель

Відстежуйте всі активні бакети, переглядайте використання сховища та видаляйте завантаження з адміністративної панелі, захищеної паролем, за адресою /admin.

Чому варто запускати PsiTransfer у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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