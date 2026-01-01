PsiTransfer — це легкий сервіс для передачі файлів з відкритим вихідним кодом, призначений для обміну файлами за допомогою посилань для завантаження, термін дії яких закінчується — облікові записи для відправників чи отримувачів не потрібні. Файли організовані в "кошики" для завантаження з налаштовуваними періодами зберігання, що варіюються від одноразового завантаження до закінчення терміну дії через 8 тижнів. Кожен "кошик" може бути за бажанням захищений паролем за допомогою шифрування AES, а отримувачі можуть завантажити все як єдиний архів zip або tar.gz без встановлення будь-чого.

Самостійне розміщення PsiTransfer на вашому VPS зберігає конфіденційність передачі файлів: немає обмежень за розміром, встановлених хмарним сервісом, метадані файлів не надсилаються третім сторонам, і повний контроль над політиками зберігання та сховищем. Додаткова панель адміністратора дозволяє відстежувати активні завантаження та керувати сховищем з однієї захищеної сторінки.