Розгорнути PsiTransfer: встановлення в один клік.
Простий самостійний файлообмін з посиланнями, термін дії яких закінчується, захистом паролем та відновлюваним завантаженням — без необхідності реєстрації.
Виберіть тариф VPS для PsiTransfer
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PsiTransfer
PsiTransfer — це легкий сервіс для передачі файлів з відкритим вихідним кодом, призначений для обміну файлами за допомогою посилань для завантаження, термін дії яких закінчується — облікові записи для відправників чи отримувачів не потрібні. Файли організовані в "кошики" для завантаження з налаштовуваними періодами зберігання, що варіюються від одноразового завантаження до закінчення терміну дії через 8 тижнів. Кожен "кошик" може бути за бажанням захищений паролем за допомогою шифрування AES, а отримувачі можуть завантажити все як єдиний архів zip або tar.gz без встановлення будь-чого.
Самостійне розміщення PsiTransfer на вашому VPS зберігає конфіденційність передачі файлів: немає обмежень за розміром, встановлених хмарним сервісом, метадані файлів не надсилаються третім сторонам, і повний контроль над політиками зберігання та сховищем. Додаткова панель адміністратора дозволяє відстежувати активні завантаження та керувати сховищем з однієї захищеної сторінки.
Ключові характеристики PsiTransfer
Посилання для завантаження, термін дії яких закінчується
Встановіть термін зберігання від одноразового завантаження до 8 тижнів — файли та їхні посилання автоматично видаляються після закінчення терміну дії.
Облікові записи не потрібні
Одержувачі завантажують файли безпосередньо за посиланням для спільного доступу без реєстрації чи входу до будь-якого сервісу.
Захищені паролем сховища
Захистіть будь-яке завантаження за допомогою паролів для сховищ, зашифрованих AES, щоб лише призначені одержувачі могли отримати доступ до спільних файлів.
Відновлювані завантаження
Завантаження великих файлів автоматично відновлюються після переривань мережі за допомогою протоколу tus.io, що запобігає невдалим передачам на повільних з'єднаннях.
Архів масового завантаження
Одержувачі можуть завантажити всі файли з бакету як єдиний архів zip або tar.gz одним кліком, без завантаження файлів окремо.
Адмін панель
Відстежуйте всі активні бакети, переглядайте використання сховища та видаляйте завантаження з адміністративної панелі, захищеної паролем, за адресою /admin.
Чому варто запускати PsiTransfer у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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