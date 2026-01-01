Розгорнути ArchiveBox: встановлення в один клік.
Самостійна платформа для інтернет-архівування, що зберігає веб-сторінки, відео та документи в різних форматах для постійного доступу.
Виберіть тариф VPS для ArchiveBox
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ArchiveBox
ArchiveBox — це провідна платформа для веб-архівування з відкритим вихідним кодом, що розміщується на власному хостингу, яка захоплює вебсайти у вигляді HTML, PDF, скріншотів, файлів WARC та видобутих медіафайлів, щоб забезпечити доступність контенту ще довго після зникнення оригінальних джерел. Маючи понад 18 000 зірок на GitHub та активно розвиваючись з 2017 року, вона є надійною альтернативою залежності від Internet Archive для контенту, важливого для вашої роботи.
Самостійне розміщення ArchiveBox надає вам повний суверенітет даних над архівованим контентом — це критично важливо для юридичних, комплаєнс- та журналістських робочих процесів, де важливий ланцюг зберігання доказів. Ви контролюєте політики зберігання, стратегії резервного копіювання та дозволи доступу, тоді як інтегрований повнотекстовий пошуковий механізм Sonic робить пошук контенту у великих архівах швидким і точним.
Ключові характеристики ArchiveBox
Багатоформатне архівування
Зберігайте кожну сторінку одночасно як HTML, PDF, знімок екрана, WARC та видобуті медіафайли, щоб вміст зберігався у кількох незалежних форматах, навіть якщо один з них стане непридатним для читання в майбутньому.
Повнотекстовий пошук
Знайдіть будь-яке слово або фразу у всьому вашому архіві миттєво, використовуючи інтегрований пошуковий двигун Sonic, без необхідності вручну переглядати папки або покладатися на неточне співпадіння імен файлів.
Автоматизоване Бронювання
Налаштуйте щоденне архівування RSS-стрічок, списків закладок та колекцій URL-адрес, щоб важливий вміст зберігався автоматично без необхідності ручного запуску для кожного нового елемента.
Широка підтримка імпорту
Імпортуйте безпосередньо з закладок браузера, Pocket, Pinboard, Instapaper та інших сервісів, що спрощує перенесення наявного списку для читання до вашого постійного архіву.
Рендеринг JavaScript
Архівуйте динамічно відтворені сторінки та односторінкові програми, використовуючи вбудоване браузерне середовище NoVNC, захоплюючи вміст, який повністю пропускають прості засоби отримання HTML.
Чому варто запускати ArchiveBox у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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