ArchiveBox — це провідна платформа для веб-архівування з відкритим вихідним кодом, що розміщується на власному хостингу, яка захоплює вебсайти у вигляді HTML, PDF, скріншотів, файлів WARC та видобутих медіафайлів, щоб забезпечити доступність контенту ще довго після зникнення оригінальних джерел. Маючи понад 18 000 зірок на GitHub та активно розвиваючись з 2017 року, вона є надійною альтернативою залежності від Internet Archive для контенту, важливого для вашої роботи.

Самостійне розміщення ArchiveBox надає вам повний суверенітет даних над архівованим контентом — це критично важливо для юридичних, комплаєнс- та журналістських робочих процесів, де важливий ланцюг зберігання доказів. Ви контролюєте політики зберігання, стратегії резервного копіювання та дозволи доступу, тоді як інтегрований повнотекстовий пошуковий механізм Sonic робить пошук контенту у великих архівах швидким і точним.