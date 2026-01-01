Знижка до 68% на ArchiveBox

Розгорнути ArchiveBox: встановлення в один клік.

Самостійна платформа для інтернет-архівування, що зберігає веб-сторінки, відео та документи в різних форматах для постійного доступу.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
399  ₴ /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути ArchiveBox: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для ArchiveBox

Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою ArchiveBox

ArchiveBox — це провідна платформа для веб-архівування з відкритим вихідним кодом, що розміщується на власному хостингу, яка захоплює вебсайти у вигляді HTML, PDF, скріншотів, файлів WARC та видобутих медіафайлів, щоб забезпечити доступність контенту ще довго після зникнення оригінальних джерел. Маючи понад 18 000 зірок на GitHub та активно розвиваючись з 2017 року, вона є надійною альтернативою залежності від Internet Archive для контенту, важливого для вашої роботи.

Самостійне розміщення ArchiveBox надає вам повний суверенітет даних над архівованим контентом — це критично важливо для юридичних, комплаєнс- та журналістських робочих процесів, де важливий ланцюг зберігання доказів. Ви контролюєте політики зберігання, стратегії резервного копіювання та дозволи доступу, тоді як інтегрований повнотекстовий пошуковий механізм Sonic робить пошук контенту у великих архівах швидким і точним.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики ArchiveBox

Багатоформатне архівування

Зберігайте кожну сторінку одночасно як HTML, PDF, знімок екрана, WARC та видобуті медіафайли, щоб вміст зберігався у кількох незалежних форматах, навіть якщо один з них стане непридатним для читання в майбутньому.

Повнотекстовий пошук

Знайдіть будь-яке слово або фразу у всьому вашому архіві миттєво, використовуючи інтегрований пошуковий двигун Sonic, без необхідності вручну переглядати папки або покладатися на неточне співпадіння імен файлів.

Автоматизоване Бронювання

Налаштуйте щоденне архівування RSS-стрічок, списків закладок та колекцій URL-адрес, щоб важливий вміст зберігався автоматично без необхідності ручного запуску для кожного нового елемента.

Широка підтримка імпорту

Імпортуйте безпосередньо з закладок браузера, Pocket, Pinboard, Instapaper та інших сервісів, що спрощує перенесення наявного списку для читання до вашого постійного архіву.

Рендеринг JavaScript

Архівуйте динамічно відтворені сторінки та односторінкові програми, використовуючи вбудоване браузерне середовище NoVNC, захоплюючи вміст, який повністю пропускають прості засоби отримання HTML.

Чому варто запускати ArchiveBox у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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