Розгорніть AnonUpload в один клік.
Анонімна платформа для обміну файлами, орієнтована на конфіденційність, без бази даних, облікових записів та відстеження.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою AnonUpload
AnonUpload – це легкий PHP-застосунок для обміну файлами, побудований на єдиному принципі: обмінюватися файлами, не залишаючи слідів. Він не потребує бази даних, не має облікових записів користувачів і не зберігає метаданих, які могли б ідентифікувати, хто завантажив або вивантажив файл. Прямі назви файлів ніколи не розкриваються публічно, а додаткова функція затримки завантаження запобігає автоматичному збиранню даних до того, як файли досягнуть своїх призначених одержувачів.
Самостійний хостинг AnonUpload означає, що ваші файли ніколи не проходять через сторонню інфраструктуру, що підпадає під запити на спостереження або вимоги щодо зберігання даних. Ви контролюєте, які типи файлів приймаються, який розмір можуть мати завантаження, і хто може отримати доступ до адміністративного інтерфейсу — без покладання на будь-який комерційний анонімний сервіс обміну файлами, який міг би реєструвати активність, попри заяви про конфіденційність.
Ключові характеристики AnonUpload
База даних не потрібна
Файли зберігаються безпосередньо у файловій системі без налаштування чи обслуговування бази даних, що спрощує розгортання та усуває поширене джерело витоків даних.
Приховані імена файлів
Оригінальні назви файлів ніколи не відображаються публічно, тому ті, хто завантажує, не можуть вивести вміст, джерело або особу завантажувача з URL-адреси чи списку каталогів.
Затримка завантаження
Налаштуйте період очікування, перш ніж файли стануть доступними для завантаження, щоб запобігти збору завантажень автоматизованими скреперами до того, як вони потраплять до призначених одержувачів.
Настроювані типи файлів
Визначте точний білий список дозволених розширень файлів і встановіть максимальні обмеження розміру завантаження до 10 ГБ відповідно до ваших конкретних потреб обміну.
Адмін інтерфейс
Керуйте завантаженнями, відстежуйте використання сховища та налаштовуйте параметри програми через вбудовану панель адміністратора, не торкаючись командного рядка сервера.
Чому варто запускати AnonUpload у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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