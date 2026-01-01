AnonUpload – це легкий PHP-застосунок для обміну файлами, побудований на єдиному принципі: обмінюватися файлами, не залишаючи слідів. Він не потребує бази даних, не має облікових записів користувачів і не зберігає метаданих, які могли б ідентифікувати, хто завантажив або вивантажив файл. Прямі назви файлів ніколи не розкриваються публічно, а додаткова функція затримки завантаження запобігає автоматичному збиранню даних до того, як файли досягнуть своїх призначених одержувачів.

Самостійний хостинг AnonUpload означає, що ваші файли ніколи не проходять через сторонню інфраструктуру, що підпадає під запити на спостереження або вимоги щодо зберігання даних. Ви контролюєте, які типи файлів приймаються, який розмір можуть мати завантаження, і хто може отримати доступ до адміністративного інтерфейсу — без покладання на будь-який комерційний анонімний сервіс обміну файлами, який міг би реєструвати активність, попри заяви про конфіденційність.