Розгорнути Backrest в один клік.
Веб-інтерфейс для restic, що робить заплановані резервні копії, перегляд та відновлення доступними з будь-якого браузера.
Виберіть тариф VPS для Backrest
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Backrest
Backrest — це вебінтерфейс з самостійним розміщенням для restic, швидкої та безпечної програми резервного копіювання. Він поєднує потужну дедуплікацію та шифрування restic в чистий браузерний інтерфейс користувача, дозволяючи створювати плани резервного копіювання, планувати їх за допомогою cron та відновлювати окремі файли, не торкаючись командного рядка.
Оскільки Backrest зберігає знімки через restic, резервні копії шифруються під час зберігання та підтримують десятки сховищ — локальний диск, об'єктне сховище, сумісне з S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP та багато іншого. Самостійне розміщення Backrest повністю зберігає конфігурацію резервного копіювання та облікові дані під вашим контролем, без абонентської плати чи прив'язки до постачальника.
Ключові характеристики Backrest
Заплановані плани резервного копіювання
Визначте розклади cron для кожного репозиторію, щоб резервні копії запускалися автоматично без ручного втручання.
Браузерне відновлення
Переглядайте вміст знімків та відновлюйте окремі файли або каталоги безпосередньо з веб-інтерфейсу.
Багатобекендове сховище
Зберігайте резервні копії на локальному диску, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP та багато іншого через власні бекенди restic.
Наскрізне шифрування
Усі знімки шифруються за допомогою restic перед тим, як залишити хост, забезпечуючи конфіденційність даних на будь-якому серверному сховищі.
Дедуплікація та стиснення
Розбиття на фрагменти за вмістом Restic дедуплікує дані між знімками, значно зменшуючи використання сховища з часом.
Чому варто запускати Backrest у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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