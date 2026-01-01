Backrest — це вебінтерфейс з самостійним розміщенням для restic, швидкої та безпечної програми резервного копіювання. Він поєднує потужну дедуплікацію та шифрування restic в чистий браузерний інтерфейс користувача, дозволяючи створювати плани резервного копіювання, планувати їх за допомогою cron та відновлювати окремі файли, не торкаючись командного рядка.

Оскільки Backrest зберігає знімки через restic, резервні копії шифруються під час зберігання та підтримують десятки сховищ — локальний диск, об'єктне сховище, сумісне з S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP та багато іншого. Самостійне розміщення Backrest повністю зберігає конфігурацію резервного копіювання та облікові дані під вашим контролем, без абонентської плати чи прив'язки до постачальника.