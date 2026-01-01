Розгортайте AList за допомогою встановлення в один клік.
Сервер списку файлів та WebDAV із самостійним розміщенням, який об'єднує десятки постачальників хмарних сховищ за єдиним веб-інтерфейсом.
Виберіть тариф VPS для AList
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою AList
AList — це програма для перегляду файлів з відкритим кодом, яка об'єднує локальні сховища та хмарні диски під одним веб-інтерфейсом. Вона підтримує понад 30 сховищ — включно з OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV та багатьма регіональними провайдерами — дозволяючи переглядати, попередньо переглядати та завантажувати файли з усіх них без перемикання програм або повторного входу.
Самостійне розміщення AList на власному VPS дозволяє зберігати облікові дані сховища та політики доступу під вашим контролем, водночас надаючи доступ до ваших файлів через швидкий веб-інтерфейс та повністю сумісну кінцеву точку WebDAV. Це практичний спосіб об'єднати розрізнені хмарні облікові записи та спільні диски в єдиний приватний шлюз.
Ключові характеристики AList
Багатосховищні бекенди
Підключіть понад 30 провайдерів — локальний диск, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV та інші — в єдине уніфіковане файлове дерево.
WebDAV-сервер
Надайте доступ до кожного підключеного сховища як єдиної кінцевої точки WebDAV для читання/запису, яка бездоганно монтується в macOS, Windows та мобільних клієнтах.
Попередні перегляди у браузері
Відтворюйте та переглядайте зображення, відео, аудіо, PDF-файли, документи Office та код без попереднього завантаження файлів.
Деталізований обмін
Створюйте захищені паролем посилання для спільного доступу з можливістю встановлення терміну дії, щоб зовнішні одержувачі бачили лише вибрані вами файли.
Офлайн-завантаження
Інтегруйтеся з aria2 або qBittorrent для завантаження файлів з URL-адрес та торрентів безпосередньо в будь-яке підключене сховище.
Чому варто запускати AList у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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