AList — це програма для перегляду файлів з відкритим кодом, яка об'єднує локальні сховища та хмарні диски під одним веб-інтерфейсом. Вона підтримує понад 30 сховищ — включно з OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV та багатьма регіональними провайдерами — дозволяючи переглядати, попередньо переглядати та завантажувати файли з усіх них без перемикання програм або повторного входу.

Самостійне розміщення AList на власному VPS дозволяє зберігати облікові дані сховища та політики доступу під вашим контролем, водночас надаючи доступ до ваших файлів через швидкий веб-інтерфейс та повністю сумісну кінцеву точку WebDAV. Це практичний спосіб об'єднати розрізнені хмарні облікові записи та спільні диски в єдиний приватний шлюз.