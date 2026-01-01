Firefly – це оптимізований VPN-сервер WireGuard, який поєднує високопродуктивну, сучасну криптографію WireGuard з доступним веб-інтерфейсом для керування клієнтами, генерації конфігурацій та моніторингу підключень. Він усуває складність традиційного налаштування WireGuard, щоб ви могли запустити безпечний VPN за лічені хвилини, а не години.

Розгортання Firefly на власному VPS надає вам виділену публічну IP-адресу для надійного доступу до VPN, пропускну здатність корпоративного рівня без обмежень з боку інтернет-провайдера та повну незалежність від сторонніх VPN-провайдерів, які реєструють трафік або страждають від несподіваних збоїв.