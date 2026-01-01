Розгортайте Firefly в один клік.
Простий VPN-сервер WireGuard з вебінтерфейсом управління для створення та керування безпечними VPN-з’єднаннями без глибоких знань мереж.
Виберіть тариф VPS для Firefly
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Firefly
Firefly – це оптимізований VPN-сервер WireGuard, який поєднує високопродуктивну, сучасну криптографію WireGuard з доступним веб-інтерфейсом для керування клієнтами, генерації конфігурацій та моніторингу підключень. Він усуває складність традиційного налаштування WireGuard, щоб ви могли запустити безпечний VPN за лічені хвилини, а не години.
Розгортання Firefly на власному VPS надає вам виділену публічну IP-адресу для надійного доступу до VPN, пропускну здатність корпоративного рівня без обмежень з боку інтернет-провайдера та повну незалежність від сторонніх VPN-провайдерів, які реєструють трафік або страждають від несподіваних збоїв.
Ключові характеристики Firefly
Налаштування клієнта одним кліком
Генеруйте конфігурації клієнта WireGuard та QR-коди для мобільних пристроїв безпосередньо з веб-інтерфейсу — знання командного рядка не потрібні.
Автоматичні SSL-сертифікати
Firefly автоматично надає безкоштовні SSL-сертифікати, забезпечуючи безпеку інтерфейсу керування без будь-якої ручної конфігурації сертифікатів.
Кросплатформні клієнти
Працює з усіма офіційними клієнтами WireGuard на iOS, Android, Windows, macOS та Linux — підключайте будь-який пристрій за допомогою єдиного файлу конфігурації.
Моніторинг у реальному часі
Інформаційна панель показує активні з'єднання та використання трафіку на клієнта, щоб ви завжди знали, хто підключений і скільки трафіку вони використовують.
Системний WireGuard не потрібен
Працює повністю в Docker без необхідності встановлення WireGuard на основній ОС, спрощуючи розгортання та підтримуючи чистоту основної системи.
Чому варто запускати Firefly у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.