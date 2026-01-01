Розгорніть Trudesk в один клік.
Рішення для довідкової служби та системи тікетів з відкритим вихідним кодом для організації запитів на підтримку та забезпечення керованого робочого навантаження.
Виберіть тариф VPS для Trudesk
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Trudesk
Trudesk — це платформа служби підтримки з відкритим кодом, створена на Node.js та MongoDB, розроблена для організації та спрощення операцій підтримки. Вона надає зрозумілий інтерфейс для керування заявками, де команди можуть створювати, призначати, пріоритизувати та вирішувати запити на підтримку без складності корпоративних альтернатив. Інтеграція з Elasticsearch забезпечує швидкий повнотекстовий пошук по всіх заявках та активності.
Самостійний хостинг Trudesk на власному VPS зберігає всі дані клієнтів під вашим контролем без плати за користувача або обміну даними з третіми сторонами. Перший відвідувач завершує майстер налаштування, щоб налаштувати підключення до бази даних та створити обліковий запис адміністратора, що робить початкове розгортання простим та безпечним.
Ключові характеристики Trudesk
Керування заявками
Створюйте, призначайте та відстежуйте заявки в службу підтримки протягом усього їхнього життєвого циклу з рівнями пріоритету, оновленнями статусу та призначенням команді.
Повнотекстовий пошук
Пошук на базі Elasticsearch дозволяє агентам миттєво знаходити заявки, коментарі та історію по всій службі підтримки.
Командна співпраця
Призначайте квитки конкретним агентам або групам, додавайте внутрішні нотатки та відстежуйте всю активність в єдиній гілці розмови.
Рольовий доступ
Керуйте тим, що агенти та клієнти можуть бачити та робити, за допомогою настроюваних ролей користувачів та груп дозволів.
Система сповіщень
Інформуйте агентів та клієнтів за допомогою сповіщень електронною поштою, що надсилаються при оновленнях запитів, призначеннях та змінах статусу.
Чому варто запускати Trudesk у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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