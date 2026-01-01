Trudesk — це платформа служби підтримки з відкритим кодом, створена на Node.js та MongoDB, розроблена для організації та спрощення операцій підтримки. Вона надає зрозумілий інтерфейс для керування заявками, де команди можуть створювати, призначати, пріоритизувати та вирішувати запити на підтримку без складності корпоративних альтернатив. Інтеграція з Elasticsearch забезпечує швидкий повнотекстовий пошук по всіх заявках та активності.

Самостійний хостинг Trudesk на власному VPS зберігає всі дані клієнтів під вашим контролем без плати за користувача або обміну даними з третіми сторонами. Перший відвідувач завершує майстер налаштування, щоб налаштувати підключення до бази даних та створити обліковий запис адміністратора, що робить початкове розгортання простим та безпечним.