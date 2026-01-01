Розгорнути Logseq в один клік.
Самостійно розміщена, орієнтована на конфіденційність база знань та аутлайнер, що працює як швидкий статичний веб-додаток, з нотатками, які зберігаються в локальній папці, керованій вашим браузером.
Виберіть тариф VPS для Logseq
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Logseq
Logseq — це платформа для керування знаннями та створення конспектів з відкритим вихідним кодом, орієнтована на конфіденційність — нотатки на основі блоків, двонаправлені посилання, щоденні записи, зв'язки нотаток у вигляді графа та база знань з можливістю запитів, усі написані у файлах Markdown або Org-mode на диску. Веб-застосунок Logseq — це статичний SPA, який повністю працює у вашому браузері; цей шаблон самостійно розміщує його, тому JavaScript, що забезпечує роботу ваших нотаток, надходить з інфраструктури, яку ви контролюєте, а не від третьої сторони.
Нотатки зберігаються локально у вашому браузері через File System Access API, що означає, що дані ніколи не торкаються сервера, на якому розміщено SPA — ідеально підходить для робочих процесів "Я довіряю власному CDN", де користувач хоче використовувати інтерфейс Logseq, але не бажає залежати від logseq.com або будь-якого постачальника хмарної синхронізації. Поєднайте розгортання з настільним застосунком Logseq, синхронізацією git або синхронізацією папок iCloud/OneDrive для доступу до тих самих файлів нотаток з різних пристроїв.
Ключові характеристики Logseq
Блоковий структуратор
Кожен рядок — це блок, який можна перетягувати, з двосторонніми посиланнями, вбудованими елементами та посиланнями — ідеально підходить для нелінійного мислення та робочих процесів PKM.
Markdown і Org-mode
Нотатки — це звичайні файли Markdown або Org-mode, що зберігаються на диску, тому їх можна редагувати в будь-якому текстовому редакторі, і вони переживуть будь-яке майбутнє припинення підтримки Logseq.
Щоденник
Щоденні сторінки нотаток створюють журнал потоку свідомості, який з часом виявляє закономірності та легко пов'язує з тематичними сторінками.
Перегляд графа
Візуалізуйте зв'язки між нотатками у вигляді інтерактивного графа, що полегшує виявлення прихованих зв'язків у зростаючій базі знань.
Запити та шаблони
Виконуйте запити Datalog до вашої бази знань та створюйте багаторазові шаблони для протоколів зустрічей, книг, проєктів і повторюваних робочих процесів.
Конфіденційність
Веб-додаток працює повністю на стороні клієнта; нотатки зберігаються в локальній папці, керованій браузером, і ніколи не залишають пристрій, якщо ви не оберете синхронізацію Git або інший рівень синхронізації.
Чому варто запускати Logseq у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.