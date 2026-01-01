Знижка до 68% на Logseq

Розгорнути Logseq в один клік.

Самостійно розміщена, орієнтована на конфіденційність база знань та аутлайнер, що працює як швидкий статичний веб-додаток, з нотатками, які зберігаються в локальній папці, керованій вашим браузером.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Logseq в один клік.

Виберіть тариф VPS для Logseq

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Logseq

Logseq — це платформа для керування знаннями та створення конспектів з відкритим вихідним кодом, орієнтована на конфіденційність — нотатки на основі блоків, двонаправлені посилання, щоденні записи, зв'язки нотаток у вигляді графа та база знань з можливістю запитів, усі написані у файлах Markdown або Org-mode на диску. Веб-застосунок Logseq — це статичний SPA, який повністю працює у вашому браузері; цей шаблон самостійно розміщує його, тому JavaScript, що забезпечує роботу ваших нотаток, надходить з інфраструктури, яку ви контролюєте, а не від третьої сторони.

Нотатки зберігаються локально у вашому браузері через File System Access API, що означає, що дані ніколи не торкаються сервера, на якому розміщено SPA — ідеально підходить для робочих процесів "Я довіряю власному CDN", де користувач хоче використовувати інтерфейс Logseq, але не бажає залежати від logseq.com або будь-якого постачальника хмарної синхронізації. Поєднайте розгортання з настільним застосунком Logseq, синхронізацією git або синхронізацією папок iCloud/OneDrive для доступу до тих самих файлів нотаток з різних пристроїв.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Logseq

Блоковий структуратор

Кожен рядок — це блок, який можна перетягувати, з двосторонніми посиланнями, вбудованими елементами та посиланнями — ідеально підходить для нелінійного мислення та робочих процесів PKM.

Markdown і Org-mode

Нотатки — це звичайні файли Markdown або Org-mode, що зберігаються на диску, тому їх можна редагувати в будь-якому текстовому редакторі, і вони переживуть будь-яке майбутнє припинення підтримки Logseq.

Щоденник

Щоденні сторінки нотаток створюють журнал потоку свідомості, який з часом виявляє закономірності та легко пов'язує з тематичними сторінками.

Перегляд графа

Візуалізуйте зв'язки між нотатками у вигляді інтерактивного графа, що полегшує виявлення прихованих зв'язків у зростаючій базі знань.

Запити та шаблони

Виконуйте запити Datalog до вашої бази знань та створюйте багаторазові шаблони для протоколів зустрічей, книг, проєктів і повторюваних робочих процесів.

Конфіденційність

Веб-додаток працює повністю на стороні клієнта; нотатки зберігаються в локальній папці, керованій браузером, і ніколи не залишають пристрій, якщо ви не оберете синхронізацію Git або інший рівень синхронізації.

Чому варто запускати Logseq у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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