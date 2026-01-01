Logseq — це платформа для керування знаннями та створення конспектів з відкритим вихідним кодом, орієнтована на конфіденційність — нотатки на основі блоків, двонаправлені посилання, щоденні записи, зв'язки нотаток у вигляді графа та база знань з можливістю запитів, усі написані у файлах Markdown або Org-mode на диску. Веб-застосунок Logseq — це статичний SPA, який повністю працює у вашому браузері; цей шаблон самостійно розміщує його, тому JavaScript, що забезпечує роботу ваших нотаток, надходить з інфраструктури, яку ви контролюєте, а не від третьої сторони.

Нотатки зберігаються локально у вашому браузері через File System Access API, що означає, що дані ніколи не торкаються сервера, на якому розміщено SPA — ідеально підходить для робочих процесів "Я довіряю власному CDN", де користувач хоче використовувати інтерфейс Logseq, але не бажає залежати від logseq.com або будь-якого постачальника хмарної синхронізації. Поєднайте розгортання з настільним застосунком Logseq, синхронізацією git або синхронізацією папок iCloud/OneDrive для доступу до тих самих файлів нотаток з різних пристроїв.