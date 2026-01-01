Iceshrimp.NET — це повна переробка федіверс-сервера Iceshrimp, що замінює оригінальний стек Node.js на сучасний бекенд на .NET та фронтенд на Blazor WebAssembly. У результаті отримуємо федеративну соціальну мережу, яка працює на ActivityPub зі значно меншим споживанням пам'яті та ресурсів процесора, ніж сервери сімейства Misskey, залишаючись при цьому повністю сумісною з ширшим федіверсом.

Самостійне розміщення Iceshrimp на VPS зберігає спільноту, контент та політику модерації під контролем — без алгоритмічних стрічок, реклами та прив'язки до платформи. Mastodon-сумісний API також дозволяє користувачам зберігати улюблені мобільні та веб-клієнти.