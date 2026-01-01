Розгорніть Iceshrimp за допомогою інсталяції в один клік.
Децентралізована соціальна мережа ActivityPub, побудована на .NET, що є наступником Misskey, з швидшим, більш оптимізованим бекендом.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Iceshrimp
Iceshrimp.NET — це повна переробка федіверс-сервера Iceshrimp, що замінює оригінальний стек Node.js на сучасний бекенд на .NET та фронтенд на Blazor WebAssembly. У результаті отримуємо федеративну соціальну мережу, яка працює на ActivityPub зі значно меншим споживанням пам'яті та ресурсів процесора, ніж сервери сімейства Misskey, залишаючись при цьому повністю сумісною з ширшим федіверсом.
Самостійне розміщення Iceshrimp на VPS зберігає спільноту, контент та політику модерації під контролем — без алгоритмічних стрічок, реклами та прив'язки до платформи. Mastodon-сумісний API також дозволяє користувачам зберігати улюблені мобільні та веб-клієнти.
Ключові характеристики Iceshrimp
ActivityPub федерація
Нативно підключається до Mastodon, Misskey, Pleroma та решти федіверсу, щоб ваші користувачі могли стежити та взаємодіяти на тисячах незалежних серверів.
API, сумісний з Mastodon
Вбудована підтримка популярних клієнтів Mastodon, як-от Elk, Phanpy, Ice Cubes та Tusky, означає, що користувачі можуть продовжувати користуватися улюбленими програмами.
Оптимізована .NET серверна частина
Абсолютно новий бекенд .NET значно швидший і більш ресурсоефективний, ніж сервери сімейства Misskey, що робить менші плани VPS життєздатними для федеративного хостингу.
Настроюваний загальнодоступний попередній перегляд
Публічний попередній перегляд лише в HTML дозволяє відвідувачам, які не ввійшли в систему, переглядати локальний контент, не розкриваючи повний клієнтський додаток, з детальним контролем над тим, що відображається.
Авторизовані списки вибірки та блокування
Вбудована підтримка авторизованої вибірки, режимів федерації за чорним або білим списком, а також конфігурованої перевірки підпису надає адміністраторам потужні інструменти модерації.
Міграція з Iceshrimp-JS
Продуманий шлях оновлення означає, що існуючі екземпляри Iceshrimp-JS можуть перейти на новий бекенд без втрати облікових записів, дописів або підписок.
Чому варто запускати Iceshrimp у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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