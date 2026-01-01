Знижка до 68% на Spice AI

Розгорніть Spice AI за допомогою встановлення в один клік.

Портативний рушій на базі Rust для SQL-запитів, пошуку та LLM-інференсу для ШІ-агентів, що базуються на даних.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Spice AI за допомогою встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для Spice AI

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Spice AI

Spice — це середовище виконання інфраструктури даних та ШІ з відкритим вихідним кодом, яке поєднує федеративний SQL-запит, векторний пошук та виведення LLM в єдиний процес Rust. Побудований на базі Apache DataFusion, Arrow та DuckDB, він підключається до десятків джерел — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka та інших — і матеріалізує гарячі дані локально для аналітики за частки секунди поруч із вашим застосунком.

Самостійне розміщення Spice на власному VPS надає агентам ШІ та конвеєрам RAG єдину кінцеву точку SQL та HTTP для федеративних даних без плати за хмарні послуги за кожен запит або надсилання конфіденційних записів до керованого сервісу. Набори даних, прискорення, вбудовування та моделі оголошуються в єдиному маніфесті spicepod.yaml.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Spice AI

Федерований SQL-двигун

Запитуйте Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks та десятки інших джерел разом через єдину кінцеву точку SQL на базі Apache DataFusion.

Локальне прискорення даних

Матеріалізуйте гарячі набори даних в Arrow, DuckDB або SQLite поруч із вашим застосунком, щоб обслуговувати аналітичні запити з мілісекундною затримкою.

Вбудована інференція LLM

Запускайте чат-моделі та моделі вбудовування з відкритою вагою через HTTP API, сумісний з OpenAI, безпосередньо всередині середовища виконання, без окремого сервера моделей.

Пошук ШІ та RAG

Поєднайте векторний пошук подібності з фільтрами SQL в одному запиті для забезпечення генерації з доповненим пошуком, ґрунтуючись на актуальних операційних даних.

Arrow Flight gRPC

Передавайте великі набори результатів аналітичним клієнтам за допомогою Apache Arrow з нульовим копіюванням через Flight для високопродуктивного доступу до даних разом з REST API.

Декларативні spicepods

Визначайте набори даних, прискорення, моделі та графіки оновлення в єдиному YAML-маніфесті, який контролюється версіями та відтворюється в різних середовищах.

Чому варто запускати Spice AI у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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