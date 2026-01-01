Розгорніть Spice AI за допомогою встановлення в один клік.
Портативний рушій на базі Rust для SQL-запитів, пошуку та LLM-інференсу для ШІ-агентів, що базуються на даних.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Spice AI
Spice — це середовище виконання інфраструктури даних та ШІ з відкритим вихідним кодом, яке поєднує федеративний SQL-запит, векторний пошук та виведення LLM в єдиний процес Rust. Побудований на базі Apache DataFusion, Arrow та DuckDB, він підключається до десятків джерел — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka та інших — і матеріалізує гарячі дані локально для аналітики за частки секунди поруч із вашим застосунком.
Самостійне розміщення Spice на власному VPS надає агентам ШІ та конвеєрам RAG єдину кінцеву точку SQL та HTTP для федеративних даних без плати за хмарні послуги за кожен запит або надсилання конфіденційних записів до керованого сервісу. Набори даних, прискорення, вбудовування та моделі оголошуються в єдиному маніфесті spicepod.yaml.
Ключові характеристики Spice AI
Федерований SQL-двигун
Запитуйте Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks та десятки інших джерел разом через єдину кінцеву точку SQL на базі Apache DataFusion.
Локальне прискорення даних
Матеріалізуйте гарячі набори даних в Arrow, DuckDB або SQLite поруч із вашим застосунком, щоб обслуговувати аналітичні запити з мілісекундною затримкою.
Вбудована інференція LLM
Запускайте чат-моделі та моделі вбудовування з відкритою вагою через HTTP API, сумісний з OpenAI, безпосередньо всередині середовища виконання, без окремого сервера моделей.
Пошук ШІ та RAG
Поєднайте векторний пошук подібності з фільтрами SQL в одному запиті для забезпечення генерації з доповненим пошуком, ґрунтуючись на актуальних операційних даних.
Arrow Flight gRPC
Передавайте великі набори результатів аналітичним клієнтам за допомогою Apache Arrow з нульовим копіюванням через Flight для високопродуктивного доступу до даних разом з REST API.
Декларативні spicepods
Визначайте набори даних, прискорення, моделі та графіки оновлення в єдиному YAML-маніфесті, який контролюється версіями та відтворюється в різних середовищах.
Чому варто запускати Spice AI у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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