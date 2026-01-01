Spice — це середовище виконання інфраструктури даних та ШІ з відкритим вихідним кодом, яке поєднує федеративний SQL-запит, векторний пошук та виведення LLM в єдиний процес Rust. Побудований на базі Apache DataFusion, Arrow та DuckDB, він підключається до десятків джерел — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka та інших — і матеріалізує гарячі дані локально для аналітики за частки секунди поруч із вашим застосунком.

Самостійне розміщення Spice на власному VPS надає агентам ШІ та конвеєрам RAG єдину кінцеву точку SQL та HTTP для федеративних даних без плати за хмарні послуги за кожен запит або надсилання конфіденційних записів до керованого сервісу. Набори даних, прискорення, вбудовування та моделі оголошуються в єдиному маніфесті spicepod.yaml.