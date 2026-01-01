Знижка до 68% на Databag

Розгорніть Databag з однокліковим встановленням.

Федеративний месенджер із самостійним розміщенням, наскрізним шифруванням, аудіо- та відеодзвінками, а також потоками розмов на основі тем.

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VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
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Розгорніть Databag з однокліковим встановленням.

Виберіть тариф VPS для Databag

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Databag

Databag — це платформа для обміну повідомленнями з самостійним розміщенням і федеративною архітектурою, яка забезпечує децентралізований зв'язок для окремих осіб та невеликих спільнот без залежності від корпоративних серверів або блокчейн-інфраструктури. Використовуючи криптографію з публічним і приватним ключами для ідентифікації, облікові записи не прив'язані до жодного конкретного домену хостингу — користувачі на різних вузлах Databag можуть вільно обмінюватися повідомленнями, подібно до того, як працює федерація електронної пошти.

Платформа підтримує наскрізне шифрування закритих тем, аудіо- та відеодзвінки, мобільні push-сповіщення та організацію повідомлень за темами. Самостійне розміщення на вашому VPS означає, що всі розмови, історія дзвінків і контактні дані залишаються повністю у вашій інфраструктурі, з необмеженою кількістю облікових записів на вузол і без плати за користувача — що робить її ідеальною для сімей, груп друзів та невеликих організацій, які бажають сучасного обміну повідомленнями без корпоративних посередників.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Databag

Федеративний обмін повідомленнями

Облікові записи на різних вузлах Databag можуть спілкуватися безпосередньо, створюючи децентралізовану мережу, де жоден окремий сервер не контролює всі розмови.

Наскрізне шифрування

Запечатані теми використовують клієнтське шифрування, тому вміст повідомлень є приватним навіть від адміністратора сервера, який розміщує вузол.

Аудіо і відео дзвінки

Вбудовані дзвінки усувають потребу в окремому інструменті для відеоконференцій для спільнот, які вже використовують Databag для обміну повідомленнями.

Тематичні потоки

Організовує розмови за темами, а не за контактами, що дозволяє легко зосередити обговорення та зробити їх доступними для пошуку в межах спільноти.

Необмежені акаунти

Кожен вузол підтримує стільки облікових записів, скільки потрібно, без додаткових витрат, що робить економічно вигідним розміщення обміну повідомленнями для всього домогосподарства або організації.

Чому варто запускати Databag у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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