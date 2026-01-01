Розгорніть Databag з однокліковим встановленням.
Федеративний месенджер із самостійним розміщенням, наскрізним шифруванням, аудіо- та відеодзвінками, а також потоками розмов на основі тем.
Виберіть тариф VPS для Databag
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Databag
Databag — це платформа для обміну повідомленнями з самостійним розміщенням і федеративною архітектурою, яка забезпечує децентралізований зв'язок для окремих осіб та невеликих спільнот без залежності від корпоративних серверів або блокчейн-інфраструктури. Використовуючи криптографію з публічним і приватним ключами для ідентифікації, облікові записи не прив'язані до жодного конкретного домену хостингу — користувачі на різних вузлах Databag можуть вільно обмінюватися повідомленнями, подібно до того, як працює федерація електронної пошти.
Платформа підтримує наскрізне шифрування закритих тем, аудіо- та відеодзвінки, мобільні push-сповіщення та організацію повідомлень за темами. Самостійне розміщення на вашому VPS означає, що всі розмови, історія дзвінків і контактні дані залишаються повністю у вашій інфраструктурі, з необмеженою кількістю облікових записів на вузол і без плати за користувача — що робить її ідеальною для сімей, груп друзів та невеликих організацій, які бажають сучасного обміну повідомленнями без корпоративних посередників.
Ключові характеристики Databag
Федеративний обмін повідомленнями
Облікові записи на різних вузлах Databag можуть спілкуватися безпосередньо, створюючи децентралізовану мережу, де жоден окремий сервер не контролює всі розмови.
Наскрізне шифрування
Запечатані теми використовують клієнтське шифрування, тому вміст повідомлень є приватним навіть від адміністратора сервера, який розміщує вузол.
Аудіо і відео дзвінки
Вбудовані дзвінки усувають потребу в окремому інструменті для відеоконференцій для спільнот, які вже використовують Databag для обміну повідомленнями.
Тематичні потоки
Організовує розмови за темами, а не за контактами, що дозволяє легко зосередити обговорення та зробити їх доступними для пошуку в межах спільноти.
Необмежені акаунти
Кожен вузол підтримує стільки облікових записів, скільки потрібно, без додаткових витрат, що робить економічно вигідним розміщення обміну повідомленнями для всього домогосподарства або організації.
Чому варто запускати Databag у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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