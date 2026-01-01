Databag — це платформа для обміну повідомленнями з самостійним розміщенням і федеративною архітектурою, яка забезпечує децентралізований зв'язок для окремих осіб та невеликих спільнот без залежності від корпоративних серверів або блокчейн-інфраструктури. Використовуючи криптографію з публічним і приватним ключами для ідентифікації, облікові записи не прив'язані до жодного конкретного домену хостингу — користувачі на різних вузлах Databag можуть вільно обмінюватися повідомленнями, подібно до того, як працює федерація електронної пошти.

Платформа підтримує наскрізне шифрування закритих тем, аудіо- та відеодзвінки, мобільні push-сповіщення та організацію повідомлень за темами. Самостійне розміщення на вашому VPS означає, що всі розмови, історія дзвінків і контактні дані залишаються повністю у вашій інфраструктурі, з необмеженою кількістю облікових записів на вузол і без плати за користувача — що робить її ідеальною для сімей, груп друзів та невеликих організацій, які бажають сучасного обміну повідомленнями без корпоративних посередників.