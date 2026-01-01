DumbDo – це застосунок для створення списків справ від DumbWare.io, який свідомо простий і базується на філософії, що більшість потреб відстеження завдань не потребують бази даних, системи облікових записів або хмарної підписки. Завдання зберігаються в одному файлі JSON, що спрощує резервне копіювання та міграцію.

Інтерфейс адаптується до будь-якого розміру екрана та автоматично перемикається між темним і світлим режимами. Опціональний захист PIN-кодом (4-10 цифр) забезпечує безпечний доступ на спільних серверах. Підтримка прогресивних вебзастосунків (PWA) означає, що ви можете встановити DumbDo на телефон або комп'ютер і використовувати його в автономному режимі. Самостійний хостинг на VPS зберігає ваші дані завдань приватними, доступними з будь-якого пристрою та незалежними від змін сторонніх сервісів.