Розгорніть DumbDo в один клік.
Мінімалістичний список справ з самостійним розміщенням, файловим сховищем, темним режимом, підтримкою PWA та додатковим захистом PIN-кодом — база даних не потрібна.
Виберіть тариф VPS для DumbDo
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою DumbDo
DumbDo – це застосунок для створення списків справ від DumbWare.io, який свідомо простий і базується на філософії, що більшість потреб відстеження завдань не потребують бази даних, системи облікових записів або хмарної підписки. Завдання зберігаються в одному файлі JSON, що спрощує резервне копіювання та міграцію.
Інтерфейс адаптується до будь-якого розміру екрана та автоматично перемикається між темним і світлим режимами. Опціональний захист PIN-кодом (4-10 цифр) забезпечує безпечний доступ на спільних серверах. Підтримка прогресивних вебзастосунків (PWA) означає, що ви можете встановити DumbDo на телефон або комп'ютер і використовувати його в автономному режимі. Самостійний хостинг на VPS зберігає ваші дані завдань приватними, доступними з будь-якого пристрою та незалежними від змін сторонніх сервісів.
Ключові характеристики DumbDo
База даних не потрібна
Зберігає всі завдання в одному JSON-файлі — нічого не потрібно надавати, переносити чи підтримувати, окрім самого контейнера.
Темний і світлий режим
Автоматично дотримується налаштувань системної колірної схеми для комфортного перегляду в будь-якому середовищі або в будь-який час доби.
Прогресивний вебзастосунок
Встановіть DumbDo на будь-який пристрій для доступу з головного екрана та використання офлайн без необхідності щоразу заходити в браузер.
Додатковий захист PIN-кодом
Встановіть 4-10-значний PIN-код, щоб обмежити доступ на спільних серверах, зберігаючи швидкий доступ до інтерфейсу для авторизованих користувачів.
Налаштовуваний заголовок сайту
Перейменуйте екземпляр програми відповідно до особистого брендингу або щоб розрізняти кілька розгортань на одному VPS.
Чому варто запускати DumbDo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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