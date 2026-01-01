Розгорніть REDAXO в один клік.
Гнучка PHP CMS з відкритим вихідним кодом, що надає розробникам повний контроль над вихідним кодом вебсайту як для простих сайтів, так і для складних порталів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою REDAXO
REDAXO — це система керування вмістом (CMS) з відкритим вихідним кодом на PHP, розроблена з 2004 року, яка надає розробникам повний контроль над виведенням вебсайту. На відміну від CMS із жорсткою структурою, які нав'язують фіксовану HTML-структуру, REDAXO дозволяє створювати власні модулі, які точно визначають, як вміст вводиться та відображається — від мінімальних цільових сторінок до великих багатомовних порталів.
Самостійний хостинг REDAXO на власному VPS означає, що ви володієте своїм вмістом, даними та налаштуваннями без комісій платформи чи обмежень постачальника. Цей шаблон поєднує REDAXO з MariaDB 10.11 та автоматично встановлює CMS при першому запуску, щоб ви могли негайно увійти до панелі адміністратора та почати розробку.
Ключові характеристики REDAXO
Налаштовані модулі контенту
Створюйте багаторазові модулі контенту, які точно контролюють, як редактори вводять дані та як ці дані відображаються в HTML — без прив'язки до фреймворку.
Повний контроль виводу
REDAXO не накладає структурних обмежень на вашу розмітку, дозволяючи розробникам створювати чистий, семантичний HTML, адаптований до кожного проєкту.
Багатомовна підтримка
Керуйте вмістом кількома мовами з вбудованою підтримкою clang, що робить REDAXO природним вибором для міжнародних та регіональних вебсайтів.
Екосистема доповнень
Розширте REDAXO завдяки багатій екосистемі спільнотних доповнень, що охоплюють керування медіа, SEO, форми, автентифікацію та багато іншого.
Гнучка система шаблонів
Визначайте багаторазові шаблони сторінок та макети у PHP, надаючи фронтенд-розробникам свободу структурувати проєкти на власний розсуд.
Чому варто запускати REDAXO у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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