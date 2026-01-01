REDAXO — це система керування вмістом (CMS) з відкритим вихідним кодом на PHP, розроблена з 2004 року, яка надає розробникам повний контроль над виведенням вебсайту. На відміну від CMS із жорсткою структурою, які нав'язують фіксовану HTML-структуру, REDAXO дозволяє створювати власні модулі, які точно визначають, як вміст вводиться та відображається — від мінімальних цільових сторінок до великих багатомовних порталів.

Самостійний хостинг REDAXO на власному VPS означає, що ви володієте своїм вмістом, даними та налаштуваннями без комісій платформи чи обмежень постачальника. Цей шаблон поєднує REDAXO з MariaDB 10.11 та автоматично встановлює CMS при першому запуску, щоб ви могли негайно увійти до панелі адміністратора та почати розробку.