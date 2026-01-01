Warracker — це застосунок з відкритим кодом для відстеження гарантій, який централізує всі ваші гарантії на продукти, документи про покупку та історії претензій в єдиній самостійно розміщеній інформаційній панелі. Замість того, щоб шукати в ланцюжках електронних листів, картотеках або електронних таблицях, ви отримуєте базу даних з можливістю пошуку, попередженнями про закінчення терміну дії, зберіганням документів та багатокористувацьким доступом для команд і домогосподарств.

Самостійне розміщення Warracker на власному VPS означає, що ваші чеки про покупку, скани рахунків-фактур та серійні номери продуктів залишаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Завдяки проактивним сповіщенням електронною поштою та push-сповіщенням через Apprise ви отримуєте завчасні попередження до закінчення терміну дії гарантій, щоб ви могли діяти, поки покриття ще діє.