Встановлення Warracker в один клік.
Самохостингова система керування гарантіями для відстеження гарантій на продукцію, квитанцій та претензій в одному місці.
Виберіть тариф VPS для Warracker
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Warracker
Warracker — це застосунок з відкритим кодом для відстеження гарантій, який централізує всі ваші гарантії на продукти, документи про покупку та історії претензій в єдиній самостійно розміщеній інформаційній панелі. Замість того, щоб шукати в ланцюжках електронних листів, картотеках або електронних таблицях, ви отримуєте базу даних з можливістю пошуку, попередженнями про закінчення терміну дії, зберіганням документів та багатокористувацьким доступом для команд і домогосподарств.
Самостійне розміщення Warracker на власному VPS означає, що ваші чеки про покупку, скани рахунків-фактур та серійні номери продуктів залишаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Завдяки проактивним сповіщенням електронною поштою та push-сповіщенням через Apprise ви отримуєте завчасні попередження до закінчення терміну дії гарантій, щоб ви могли діяти, поки покриття ще діє.
Ключові характеристики Warracker
Сповіщення про термін дії гарантії
Отримуйте сповіщення електронною поштою та push-сповіщення через 100+ сервісів, зокрема Telegram, Slack та Discord, до закінчення терміну дії гарантій.
Сховище документів
Завантажуйте та прикріплюйте квитанції, рахунки-фактури та посібники безпосередньо до кожного гарантійного запису для миттєвого доступу за потреби.
Відстеження життєвого циклу претензій
Керуйте гарантійними претензіями наскрізно, з оновленнями статусу та повною видимістю протягом усього процесу розгляду претензій.
Розширений пошук та фільтрація
Знайдіть будь-яку гарантію миттєво за назвою продукту, серійним номером, постачальником або власними тегами у всьому каталозі.
Багатокористувацький доступ
Діліться записами про гарантію в команді або домогосподарстві за допомогою дозволів на основі ролей та елементів керування адміністратора.
Імпорт та експорт CSV
Перенесіть наявні гарантійні записи з електронних таблиць за допомогою імпорту CSV та експортуйте дані у будь-який час для повної портативності.
Чому варто запускати Warracker у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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