Flame — це самохостингова стартова сторінка, яка перетворює ваш сервер на організований центр для всіх ваших застосунків і закладок. Усе керується через вбудований графічний інтерфейс — не потрібно редагувати файли конфігурації, не потрібні перезапуски. Додавайте застосунки, організовуйте закладки та налаштовуйте вигляд повністю з браузера.

На відміну від хостингових сервісів дашбордів, Flame працює повністю на вашому власному VPS, зберігаючи конфіденційність вашого інвентарю послуг та закладок. Його інтеграція з мітками Docker автоматично виявляє запущені контейнери, тому ваша панель керування залишається актуальною, коли ви розгортаєте нові сервіси.