Розгорніть Flame в один клік.
Самостійно розміщена стартова сторінка та домашня панель управління для вашого персонального сервера та сервісів домашньої лабораторії.
Виберіть тариф VPS для Flame
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Flame
Flame — це самохостингова стартова сторінка, яка перетворює ваш сервер на організований центр для всіх ваших застосунків і закладок. Усе керується через вбудований графічний інтерфейс — не потрібно редагувати файли конфігурації, не потрібні перезапуски. Додавайте застосунки, організовуйте закладки та налаштовуйте вигляд повністю з браузера.
На відміну від хостингових сервісів дашбордів, Flame працює повністю на вашому власному VPS, зберігаючи конфіденційність вашого інвентарю послуг та закладок. Його інтеграція з мітками Docker автоматично виявляє запущені контейнери, тому ваша панель керування залишається актуальною, коли ви розгортаєте нові сервіси.
Ключові характеристики Flame
Управління на основі графічного інтерфейсу
Додавайте, оновлюйте та видаляйте застосунки й закладки безпосередньо з веб-інтерфейсу без редагування будь-яких файлів конфігурації.
Docker автовиявлення
Автоматично виявляє запущені контейнери, зчитуючи мітки Docker, підтримуючи синхронізацію вашої панелі керування з розгорнутими службами.
Інтегрований пошук
Вбудований рядок пошуку підтримує 11 постачальників вебпошуку та фільтрує локальні програми й закладки в реальному часі.
Власні теми
Виберіть з 15 вбудованих колірних тем або створіть власну за допомогою редактора користувацьких тем та перевизначень CSS.
Віджет погоди
Відображайте поточні погодні умови на вашій інформаційній панелі, використовуючи безкоштовний ключ Weather API та координати вашого місцезнаходження.
Чому варто запускати Flame у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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