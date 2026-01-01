Встановлення FossFLOW в один клік.
Орієнтований на конфіденційність браузерний інструмент для створення ізометричних діаграм інфраструктури та системної архітектури.
Виберіть тариф VPS для FossFLOW
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FossFLOW
FossFLOW — це прогресивний вебзастосунок (PWA) з відкритим вихідним кодом для створення професійних ізометричних діаграм інфраструктури безпосередньо у браузері. На відміну від хмарних інструментів для діаграм, які зберігають архітектурну документацію на сторонніх серверах, FossFLOW працює повністю на стороні клієнта. Завдяки автозбереженню кожні 5 секунд, експорту JSON та підтримці офлайн-режиму, він постійно тримає конфіденційні мережеві топології та системні проєкти під контролем.
Розгортання FossFLOW на VPS додає серверне збереження діаграм, щоб вони зберігалися між сесіями браузера і були доступні всій команді з будь-якого пристрою — без надсилання файлів електронною поштою або покладання на комерційні платформи, що підпадають під політику зберігання даних та ризики витоків безпеки.
Ключові характеристики FossFLOW
Ізометричне діаграмування
Створюйте ізометричні діаграми в 3D-стилі, які передають схеми інфраструктури, конфігурації стійок та рівні систем чіткіше, ніж плоскі 2D-діаграми.
Автозбереження кожні 5 с
Робота зберігається автоматично кожні 5 секунд, усуваючи ризик втрати прогресу під час тривалих сеансів створення діаграм.
Офлайн підтримка
Створюйте та редагуйте діаграми без підключення до інтернету — вся обробка відбувається у вашому браузері без необхідності звернення до сервера.
JSON Імпорт і Експорт
Діліться діаграмами як портативними файлами JSON або імпортуйте наявні діаграми для редагування без прив'язки до пропрієтарного формату.
Облікові записи не потрібні
Додаток не потребує реєстрації користувачів або автентифікації, що робить його миттєво доступним для будь-кого у вашій команді.
Чому варто запускати FossFLOW у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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