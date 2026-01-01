FossFLOW — це прогресивний вебзастосунок (PWA) з відкритим вихідним кодом для створення професійних ізометричних діаграм інфраструктури безпосередньо у браузері. На відміну від хмарних інструментів для діаграм, які зберігають архітектурну документацію на сторонніх серверах, FossFLOW працює повністю на стороні клієнта. Завдяки автозбереженню кожні 5 секунд, експорту JSON та підтримці офлайн-режиму, він постійно тримає конфіденційні мережеві топології та системні проєкти під контролем.

Розгортання FossFLOW на VPS додає серверне збереження діаграм, щоб вони зберігалися між сесіями браузера і були доступні всій команді з будь-якого пристрою — без надсилання файлів електронною поштою або покладання на комерційні платформи, що підпадають під політику зберігання даних та ризики витоків безпеки.