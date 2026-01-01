Знижка до 68% на Gokapi

Встановлення Gokapi в один клік.

Легкий самостійно розміщений сервер для обміну файлами з посиланнями, термін дії яких закінчується, захистом паролем та опціональним S3 бекендом.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення Gokapi в один клік.

Виберіть тариф VPS для Gokapi

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Gokapi

Gokapi — це файлообмінний сервер з відкритим вихідним кодом, який можна розмістити самостійно, створений за зразком нині неіснуючого Firefox Send. Він дозволяє завантажувати файли через веб-інтерфейс та надавати короткі посилання для завантаження з обмеженим терміном дії — ідеально підходить для одноразового обміну, коли одержувач не має облікового запису на вашій платформі. Сховищем може бути локальний диск або будь-яке S3-сумісне сховище (bucket), а кожне посилання підтримує настроюваний термін дії, обмеження на завантаження та додаткові паролі.

Самостійне розміщення Gokapi на власному VPS зберігає спільний вміст та журнали доступу одержувачів у вашій власній інфраструктурі, замість використання SaaS-сервісу для завантаження. Єдиний Go-бінарний файл забезпечує мінімальне використання ресурсів, і, на відміну від публічних платформ для обміну файлами, немає рекламованих каналів для скарг на зловживання — лише ті, кому ви надсилаєте посилання, можуть бачити завантажений вами вміст.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Gokapi

Посилання для спільного доступу з обмеженим терміном дії

Кожен завантажений файл отримує коротку URL-адресу з налаштовуваним терміном дії за часом або кількістю завантажень, тому посилання перестають працювати після того, як одержувач їх завантажить.

Захищені паролем посилання

За бажанням, захистіть завантаження паролем для кожного посилання, щоб навіть витіклі URL-адреси не можна було відкрити без секрету.

Місцеве або S3-сховище

Зберігайте файли на локальному томі або спрямуйте Gokapi на будь-який S3-сумісний бакет (AWS, Backblaze, MinIO) для еластичного, надійного сховища.

Наскрізне шифрування

Опціональне шифрування на стороні клієнта гарантує, що сервер ніколи не бачить відкритого тексту для завантажень, спільних через одноразові наскрізно зашифровані посилання.

Багатокористувацькі акаунти

Створіть окремі облікові записи користувачів, щоб кілька співробітників або членів сім'ї ділили один екземпляр з ізольованою історією завантажень.

API і CLI

Завантажуйте програмно через REST API або офіційний CLI для доставки артефактів збірки, пакетів журналів та результатів автоматизації.

Чому варто запускати Gokapi у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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