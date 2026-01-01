Gokapi — це файлообмінний сервер з відкритим вихідним кодом, який можна розмістити самостійно, створений за зразком нині неіснуючого Firefox Send. Він дозволяє завантажувати файли через веб-інтерфейс та надавати короткі посилання для завантаження з обмеженим терміном дії — ідеально підходить для одноразового обміну, коли одержувач не має облікового запису на вашій платформі. Сховищем може бути локальний диск або будь-яке S3-сумісне сховище (bucket), а кожне посилання підтримує настроюваний термін дії, обмеження на завантаження та додаткові паролі.

Самостійне розміщення Gokapi на власному VPS зберігає спільний вміст та журнали доступу одержувачів у вашій власній інфраструктурі, замість використання SaaS-сервісу для завантаження. Єдиний Go-бінарний файл забезпечує мінімальне використання ресурсів, і, на відміну від публічних платформ для обміну файлами, немає рекламованих каналів для скарг на зловживання — лише ті, кому ви надсилаєте посилання, можуть бачити завантажений вами вміст.