Встановлення Gokapi в один клік.
Легкий самостійно розміщений сервер для обміну файлами з посиланнями, термін дії яких закінчується, захистом паролем та опціональним S3 бекендом.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Gokapi
Gokapi — це файлообмінний сервер з відкритим вихідним кодом, який можна розмістити самостійно, створений за зразком нині неіснуючого Firefox Send. Він дозволяє завантажувати файли через веб-інтерфейс та надавати короткі посилання для завантаження з обмеженим терміном дії — ідеально підходить для одноразового обміну, коли одержувач не має облікового запису на вашій платформі. Сховищем може бути локальний диск або будь-яке S3-сумісне сховище (bucket), а кожне посилання підтримує настроюваний термін дії, обмеження на завантаження та додаткові паролі.
Самостійне розміщення Gokapi на власному VPS зберігає спільний вміст та журнали доступу одержувачів у вашій власній інфраструктурі, замість використання SaaS-сервісу для завантаження. Єдиний Go-бінарний файл забезпечує мінімальне використання ресурсів, і, на відміну від публічних платформ для обміну файлами, немає рекламованих каналів для скарг на зловживання — лише ті, кому ви надсилаєте посилання, можуть бачити завантажений вами вміст.
Ключові характеристики Gokapi
Посилання для спільного доступу з обмеженим терміном дії
Кожен завантажений файл отримує коротку URL-адресу з налаштовуваним терміном дії за часом або кількістю завантажень, тому посилання перестають працювати після того, як одержувач їх завантажить.
Захищені паролем посилання
За бажанням, захистіть завантаження паролем для кожного посилання, щоб навіть витіклі URL-адреси не можна було відкрити без секрету.
Місцеве або S3-сховище
Зберігайте файли на локальному томі або спрямуйте Gokapi на будь-який S3-сумісний бакет (AWS, Backblaze, MinIO) для еластичного, надійного сховища.
Наскрізне шифрування
Опціональне шифрування на стороні клієнта гарантує, що сервер ніколи не бачить відкритого тексту для завантажень, спільних через одноразові наскрізно зашифровані посилання.
Багатокористувацькі акаунти
Створіть окремі облікові записи користувачів, щоб кілька співробітників або членів сім'ї ділили один екземпляр з ізольованою історією завантажень.
API і CLI
Завантажуйте програмно через REST API або офіційний CLI для доставки артефактів збірки, пакетів журналів та результатів автоматизації.
Чому варто запускати Gokapi у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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