Snipe-IT – це потужна система управління ІТ-активами з відкритим вихідним кодом, побудована на Laravel, яка допомагає організаціям відстежувати апаратні активи, ліцензії на програмне забезпечення, аксесуари та витратні матеріали протягом усього їхнього життєвого циклу. Маючи понад 13 000 зірок на GitHub, вона надає функції корпоративного рівня, включаючи робочі процеси реєстрації/виписки, відстеження амортизації, управління гарантіями та комплексні звіти — і все це без дорогих ліцензійних зборів.

Самостійне розміщення Snipe-IT на вашому VPS дає вам повний контроль над конфіденційними даними активів та ліцензій без повторюваних витрат на користувача або на актив. Розгортання на базі MariaDB масштабується від невеликих команд до великих підприємств, обробляючи тисячі активів, зберігаючи при цьому швидкі запити для сканування штрих-кодів, звітності та інтеграції з REST API.