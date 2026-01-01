Розгорніть Snipe-IT в один клік.
Безкоштовна система управління ІТ-активами з відкритим вихідним кодом для відстеження обладнання, ліцензій на програмне забезпечення та амортизації в організації.
Виберіть тариф VPS для Snipe-IT
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Snipe-IT
Snipe-IT – це потужна система управління ІТ-активами з відкритим вихідним кодом, побудована на Laravel, яка допомагає організаціям відстежувати апаратні активи, ліцензії на програмне забезпечення, аксесуари та витратні матеріали протягом усього їхнього життєвого циклу. Маючи понад 13 000 зірок на GitHub, вона надає функції корпоративного рівня, включаючи робочі процеси реєстрації/виписки, відстеження амортизації, управління гарантіями та комплексні звіти — і все це без дорогих ліцензійних зборів.
Самостійне розміщення Snipe-IT на вашому VPS дає вам повний контроль над конфіденційними даними активів та ліцензій без повторюваних витрат на користувача або на актив. Розгортання на базі MariaDB масштабується від невеликих команд до великих підприємств, обробляючи тисячі активів, зберігаючи при цьому швидкі запити для сканування штрих-кодів, звітності та інтеграції з REST API.
Ключові характеристики Snipe-IT
Приймання/видача активів
Відстежуйте, хто саме володіє яким активом у будь-який час за допомогою оптимізованого робочого процесу реєстрації та виписки, а також автоматичних сповіщень електронною поштою.
Управління ліцензіями
Керуйте ключами ліцензій програмного забезпечення, кількістю місць та датами поновлення, щоб забезпечити відповідність та запобігти надмірному або недостатньому ліцензуванню.
Облік амортизації
Розрахуйте амортизацію активів, використовуючи прямолінійний метод або метод зменшення залишку, для точної фінансової звітності та бухгалтерського обліку.
Штрих-код і QR-коди
Генеруйте та скануйте штрих-коди або QR-коди для кожного активу, що забезпечує швидкі фізичні аудити та зручне для мобільних пристроїв управління запасами.
REST API і Звітність
Експорт даних у CSV або Excel та інтеграція із зовнішніми системами через повноцінний REST API для автоматизації та робочих процесів бізнес-аналітики.
Чому варто запускати Snipe-IT у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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