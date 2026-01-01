Розгорніть Checkmk в один клік.
Комплексний моніторинг інфраструктури з автовиявленням, перевірками без агентів, панелями моніторингу та сповіщеннями для серверів, мереж та хмарних навантажень.
Виберіть тариф VPS для Checkmk
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Checkmk
Checkmk — це комплексна платформа для моніторингу інфраструктури та застосунків, яка поєднує плагіни, сумісні з Nagios, із сучасним вебінтерфейсом, автоматичним виявленням сервісів та вбудованими дашбордами. Community Edition (раніше Raw Edition) є повністю відкритим вихідним кодом і включає повний механізм моніторингу, приймачі агентів, маршрутизацію сповіщень та функції звітності, які використовуються десятками тисяч організацій для моніторингу серверів, комутаторів, хостів віртуалізації та хмарних робочих навантажень з єдиної панелі керування.
Самостійний хостинг Checkmk на вашому VPS зберігає всі облікові дані, імена хостів і метрики у вашій власній інфраструктурі. Автоматичне виявлення сканує хости під час першої реєстрації та пропонує відповідні перевірки сервісів для знайдених ОС та програмного забезпечення, значно скорочуючи час налаштування порівняно з ручним налаштуванням кожної метрики.
Ключові характеристики Checkmk
Автоматичне виявлення сервісів
Додайте хост, і Checkmk перевірить його на наявність ОС, сервісів, файлових систем, мережевих інтерфейсів та програмного забезпечення, автоматично пропонуючи відповідні перевірки моніторингу.
Агентні та безагентні перевірки
Моніторинг серверів за допомогою легких агентів на Linux, Windows та Unix, або використовуйте SNMP, IPMI, REST API та десятки інтеграцій для комутаторів, гіпервізорів та хмарних сервісів.
Панелі моніторингу та звіти
Попередньо налаштовані подання охоплюють огляд хостів, стан проблем, графіки продуктивності та звітність SLA, а також графічний редактор для користувацьких інформаційних панелей та сповіщень.
Розумні сповіщення
Маршрутизація сповіщень з правилами ескалації, тихими годинами з урахуванням часових вікон, багатоканальною доставкою та настроюваними шаблонами для кожної групи хостів і команди.
Розподілений моніторинг
Масштабуйте до кількох сайтів з централізованим адмініструванням, віддаленими супутниковими серверами та синхронізованою реплікацією конфігурації по всьому світу.
Чому варто запускати Checkmk у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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