Checkmk — це комплексна платформа для моніторингу інфраструктури та застосунків, яка поєднує плагіни, сумісні з Nagios, із сучасним вебінтерфейсом, автоматичним виявленням сервісів та вбудованими дашбордами. Community Edition (раніше Raw Edition) є повністю відкритим вихідним кодом і включає повний механізм моніторингу, приймачі агентів, маршрутизацію сповіщень та функції звітності, які використовуються десятками тисяч організацій для моніторингу серверів, комутаторів, хостів віртуалізації та хмарних робочих навантажень з єдиної панелі керування.

Самостійний хостинг Checkmk на вашому VPS зберігає всі облікові дані, імена хостів і метрики у вашій власній інфраструктурі. Автоматичне виявлення сканує хости під час першої реєстрації та пропонує відповідні перевірки сервісів для знайдених ОС та програмного забезпечення, значно скорочуючи час налаштування порівняно з ручним налаштуванням кожної метрики.