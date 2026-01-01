Розгорніть Jitsu в один клік.
Платформа клієнтських даних з відкритим вихідним кодом, яка фіксує події продукту та транслює їх до вашого сховища даних, маркетингових інструментів та API у реальному часі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Jitsu
Jitsu — це платформа клієнтських даних з відкритим вихідним кодом, створена для інженерів як самостійно розміщувана альтернатива Segment. Вона збирає події продукту та вебсайту за допомогою нативних SDK, обробляє їх безсерверними функціями JavaScript і пересилає результати до сховищ даних, маркетингових інструментів та користувацьких HTTP-кінцевих точок із затримкою менше секунди.
Самостійне розміщення Jitsu на вашому VPS зберігає корисне навантаження кожної події, ідентифікатор клієнта та конфігурацію конвеєра на вашій власній інфраструктурі — без ціноутворення за подію, без обмежень MTU та без прив'язки до постачальника. Це розгортання об'єднує повний конвеєр подій Jitsu (консоль, ingest, rotor та bulker) разом з PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB та Redpanda, надаючи вам готову до виробництва CDP в єдиному стеку Compose.
Ключові характеристики Jitsu
Потокова передача подій у реальному часі
Передає захоплені події до сховищ даних та SaaS-призначень за лічені секунди, що живить дашборди в реальному часі, аудиторії та аналітику продуктів.
Вбудовані місця призначення складів
Завантажує події безпосередньо в Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres та S3 з вбудованим керуванням схемою — окремий інструмент ETL не потрібен.
Функції JavaScript
Фільтруйте, збагачуйте та змінюйте події, використовуючи власні функції JavaScript, які виконуються на стороні сервера, перш ніж події досягнуть місць призначення.
Джерельні конектори
Витягуйте дані з баз даних, SaaS API та файлів, використовуючи конектори Singer та Airbyte для пакетного завантаження поряд з потоками в реальному часі.
Сховище профілів користувачів
Підтримуйте єдині профілі відвідувачів та користувачів у MongoDB для ідентифікації між пристроями, сегментації та персоналізації.
Приватність самостійного хостингу
Зберігайте дані про події клієнтів, ідентифікатори та персональні дані у вашому власному VPS — Jitsu ніколи не надсилає дані назовні і не додає сторонніх постачальників до вашого конвеєра даних.
Чому варто запускати Jitsu у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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