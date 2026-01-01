Jitsu — це платформа клієнтських даних з відкритим вихідним кодом, створена для інженерів як самостійно розміщувана альтернатива Segment. Вона збирає події продукту та вебсайту за допомогою нативних SDK, обробляє їх безсерверними функціями JavaScript і пересилає результати до сховищ даних, маркетингових інструментів та користувацьких HTTP-кінцевих точок із затримкою менше секунди.

Самостійне розміщення Jitsu на вашому VPS зберігає корисне навантаження кожної події, ідентифікатор клієнта та конфігурацію конвеєра на вашій власній інфраструктурі — без ціноутворення за подію, без обмежень MTU та без прив'язки до постачальника. Це розгортання об'єднує повний конвеєр подій Jitsu (консоль, ingest, rotor та bulker) разом з PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB та Redpanda, надаючи вам готову до виробництва CDP в єдиному стеку Compose.