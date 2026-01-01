PocketBase містить базу даних SQLite у реальному часі, автентифікацію користувачів (електронна пошта/пароль та OAuth2), сховище файлів та панель адміністратора в одному бінарному файлі Go. Він автоматично генерує REST та WebSocket API для кожної колекції, яку ви створюєте, тому ви можете перейти від нуля до робочого бекенду за лічені хвилини без розгортання окремих сервісів.

Самостійний хостинг PocketBase на власному VPS зберігає всі дані користувачів та записи додатків під вашим контролем, усуває плату за хмарні BaaS-послуги за запит і надає вам постійний, завжди готовий до роботи сервер з передбачуваними витратами в міру масштабування вашого додатку.