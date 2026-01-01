Розгортання PocketBase одним кліком.
Бекенд з відкритим вихідним кодом в єдиному виконуваному файлі — база даних у реальному часі, автентифікація, сховище файлів та адмін-інтерфейс включено з коробки.
Виберіть тариф VPS для PocketBase
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PocketBase
PocketBase містить базу даних SQLite у реальному часі, автентифікацію користувачів (електронна пошта/пароль та OAuth2), сховище файлів та панель адміністратора в одному бінарному файлі Go. Він автоматично генерує REST та WebSocket API для кожної колекції, яку ви створюєте, тому ви можете перейти від нуля до робочого бекенду за лічені хвилини без розгортання окремих сервісів.
Самостійний хостинг PocketBase на власному VPS зберігає всі дані користувачів та записи додатків під вашим контролем, усуває плату за хмарні BaaS-послуги за запит і надає вам постійний, завжди готовий до роботи сервер з передбачуваними витратами в міру масштабування вашого додатку.
Ключові характеристики PocketBase
База даних у реальному часі
Колекції на основі SQLite з автоматичними REST та WebSocket API дозволяють підписуватися на зміни даних у реальному часі без написання жодного рядка серверного коду.
Вбудована Аутентификация
Реєстрація за допомогою електронної пошти та пароля, а також провайдери OAuth2 (Google, GitHub та інші) вже налаштовані, що усуває потребу в окремій службі ідентифікації.
Сховище файлів
Завантажуйте файли та надавайте доступ до них безпосередньо через PocketBase з автоматичною зміною розміру зображень, або підключіть S3-сумісне сховище для масштабованого зовнішнього зберігання.
Панель управління адміна
Вбудований веб-інтерфейс дозволяє керувати колекціями, переглядати записи, налаштовувати постачальників автентифікації та відстежувати активність, не пишучи запитів до бази даних.
Хуки JavaScript
Додайте власну валідацію, бізнес-логіку та розширення маршрутів API, використовуючи JavaScript — перекомпіляція не потрібна, зміни застосовуються миттєво.
Чому варто запускати PocketBase у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.