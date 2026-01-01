Memos — це самостійно розгорнутий застосунок для нотаток, побудований навколо простої часової шкали, що усуває складнощі традиційних інструментів для нотаток — без заголовків, без папок, просто вводьте текст і зберігайте. Він підтримує форматування Markdown, організацію за хештегами, вкладення зображень, повнотекстовий пошук і багатокористувацький доступ з одного легкого контейнера, що працює на базі SQLite.

Запуск Memos на власному VPS означає, що ваші нотатки ніколи не потрапляють на сторонній сервер, абонентська плата відсутня, і вся ваша зібрана база знань залишається доступною необмежений час без ризику припинення роботи сервісу, що впливає на комерційні платформи для нотаток.