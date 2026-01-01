Розгорніть Memos в один клік.
Легкий застосунок для нотаток з акцентом на конфіденційність та плавною стрічкою для миттєвого фіксування думок.
Виберіть тариф VPS для Memos
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Memos
Memos — це самостійно розгорнутий застосунок для нотаток, побудований навколо простої часової шкали, що усуває складнощі традиційних інструментів для нотаток — без заголовків, без папок, просто вводьте текст і зберігайте. Він підтримує форматування Markdown, організацію за хештегами, вкладення зображень, повнотекстовий пошук і багатокористувацький доступ з одного легкого контейнера, що працює на базі SQLite.
Запуск Memos на власному VPS означає, що ваші нотатки ніколи не потрапляють на сторонній сервер, абонентська плата відсутня, і вся ваша зібрана база знань залишається доступною необмежений час без ризику припинення роботи сервісу, що впливає на комерційні платформи для нотаток.
Ключові характеристики Memos
Безперешкодне захоплення
Не потрібно заголовків чи папок — відкрийте додаток, введіть свою думку та збережіть за лічені секунди, не перериваючи робочий процес.
Підтримка Markdown
Форматуйте нотатки заголовками, блоками коду, контрольними списками та посиланнями, використовуючи стандартний синтаксис Markdown.
Організація хештегів
Позначайте нотатки хештегами під час написання та миттєво фільтруйте хронологію, щоб переглянути будь-яку тему чи проєкт.
Повнотекстовий пошук
Знайдіть будь-яку нотатку у всій історії за мілісекунди без перегляду ієрархій папок.
Повна конфіденційність
Усі нотатки залишаються на вашому VPS — без аналізу реклами, без хмарної синхронізації зі сторонніми сервісами та без абонентської плати.
Чому варто запускати Memos у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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