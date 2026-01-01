Misskey — це багатофункціональна соціальна медіаплатформа з відкритим кодом, створена для федіверсу. Використовуючи протокол ActivityPub, ваш екземпляр Misskey об'єднується з Mastodon, Pleroma та тисячами інших серверів федіверсу, надаючи вашим користувачам доступ до глобального соціального графа, зберігаючи при цьому всі дані на вашій власній інфраструктурі.

На відміну від великих централізованих платформ, Misskey ставить контроль спільноти на перше місце — ви встановлюєте правила, політику модерації та визначаєте, хто може приєднатися. Самостійний хостинг на VPS означає відсутність алгоритмічних маніпуляцій, збору даних та ризику зникнення платформи.