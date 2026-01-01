Розгортання Misskey в один клік.
Федерована соціальна медіа-платформа з відкритим вихідним кодом, що з'єднує вашу спільноту з глобальним федіверсом через ActivityPub.
Виберіть тариф VPS для Misskey
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Misskey
Misskey — це багатофункціональна соціальна медіаплатформа з відкритим кодом, створена для федіверсу. Використовуючи протокол ActivityPub, ваш екземпляр Misskey об'єднується з Mastodon, Pleroma та тисячами інших серверів федіверсу, надаючи вашим користувачам доступ до глобального соціального графа, зберігаючи при цьому всі дані на вашій власній інфраструктурі.
На відміну від великих централізованих платформ, Misskey ставить контроль спільноти на перше місце — ви встановлюєте правила, політику модерації та визначаєте, хто може приєднатися. Самостійний хостинг на VPS означає відсутність алгоритмічних маніпуляцій, збору даних та ризику зникнення платформи.
Ключові характеристики Misskey
ActivityPub федерація
Ваш інстанс підключається до понад 10 000 серверів Fediverse, щоб користувачі могли стежити за обліковими записами та взаємодіяти з ними на Mastodon, Pleroma та інших платформах, не залишаючи ваш інстанс.
Власні реакції емодзі
Реагуйте на будь-який допис будь-яким емодзі — включно з власними, які ви завантажуєте — виходячи далеко за межі вподобань однією кнопкою, як на більшості платформ.
Вбудований медіадиск
Кожен користувач отримує персональний медіа-диск для завантаження, організації та повторного використання файлів та зображень у публікаціях без повторного завантаження.
Система плагінів і тем
Розширте Misskey за допомогою плагінів на базі AiScript та застосовуйте власні теми, щоб глибоко персоналізувати інтерфейс для вашої спільноти.
Гнучка видимість примітки
Кожен допис можна встановити як публічний, для домашньої стрічки, лише для підписників або як пряме повідомлення — надаючи користувачам детальний контроль над тим, хто що бачить.
Чому варто запускати Misskey у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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