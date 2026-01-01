Розгорніть MindsDB в один клік.
Платформа ШІ, яка дозволяє створювати та виконувати запити до моделей машинного навчання з ваших баз даних за допомогою стандартного SQL.
Виберіть тариф VPS для MindsDB
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MindsDB
MindsDB – це платформа ШІ з відкритим вихідним кодом, яка інтегрує машинне навчання безпосередньо у вашу наявну інфраструктуру баз даних за допомогою SQL. Замість створення окремих конвеєрів машинного навчання, ви створюєте, навчаєте та запитуєте прогностичні моделі за допомогою стандартного синтаксису SQL для ваших даних PostgreSQL, MySQL або MongoDB. Він підтримує AutoML, прогнозування часових рядів, класифікацію та інтеграції з OpenAI, Hugging Face та іншими провайдерами ШІ.
Розгортання MindsDB на власному VPS зберігає навчальні дані та артефакти моделей у вашій інфраструктурі, забезпечує виділені ресурси для навчання моделей та усуває хмарні витрати за кожне передбачення — роблячи ШІ доступним для команд даних за передбачуваною фіксованою вартістю.
Ключові характеристики MindsDB
МН на основі SQL
Створюйте та запитуйте моделі машинного навчання за допомогою стандартного SQL — без фреймворків Python або окремих конвеєрів ML.
Рушій AutoML
Автоматизована розробка ознак та вибір моделі зменшує необхідний досвід для розгортання точних прогностичних моделей.
Підтримка кількох баз даних
Підключайтеся до PostgreSQL, MySQL, MongoDB та інших, щоб навчати моделі безпосередньо на ваших наявних виробничих даних.
Інтеграції моделі ШІ
Інтегруйте OpenAI, Hugging Face та інших провайдерів, щоб додати можливості НЛП на базі GPT та власні можливості ШІ за допомогою SQL.
Прогнозування часових рядів
Створюйте моделі прогнозування попиту, виявлення аномалій та прогнозування запасів без спеціалізованих знань ML.
Чому варто запускати MindsDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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