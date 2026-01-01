MindsDB – це платформа ШІ з відкритим вихідним кодом, яка інтегрує машинне навчання безпосередньо у вашу наявну інфраструктуру баз даних за допомогою SQL. Замість створення окремих конвеєрів машинного навчання, ви створюєте, навчаєте та запитуєте прогностичні моделі за допомогою стандартного синтаксису SQL для ваших даних PostgreSQL, MySQL або MongoDB. Він підтримує AutoML, прогнозування часових рядів, класифікацію та інтеграції з OpenAI, Hugging Face та іншими провайдерами ШІ.

Розгортання MindsDB на власному VPS зберігає навчальні дані та артефакти моделей у вашій інфраструктурі, забезпечує виділені ресурси для навчання моделей та усуває хмарні витрати за кожне передбачення — роблячи ШІ доступним для команд даних за передбачуваною фіксованою вартістю.