Xibo CMS — це зріла, повністю відкрита платформа для цифрових вивісок, що використовується для розробки макетів, організації медіатек та планування контенту на парках дисплеїв — від одного екрана в холі до тисяч кінцевих точок по всій країні. CMS керує користувачами, дозволами, кампаніями, розкладом за часом доби та звітами про відтворення, тоді як легкі Xibo Players, що працюють на Android, webOS, Tizen, Linux або Windows, відтворюють контент на екрані.

Самостійне розміщення Xibo CMS на вашому VPS зберігає розклади, аналітику аудиторії та медіаактиви під вашим контролем без плати за SaaS за кожен дисплей. Цей шаблон постачає CMS з MySQL, ретранслятором повідомлень XMR для керування плеєром у реальному часі, Memcached для кешування та QuickChart для вбудованих діаграм — все це з'єднано та доступно через попередньо встановлений зворотний проксі-сервер Traefik з автоматичним HTTPS.