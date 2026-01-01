Розгорнути Xibo CMS в один клік.
CMS для цифрових вивісок з відкритим кодом для планування макетів та медіафайлів через мережі дисплеїв з одного центрального сервера.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Xibo CMS
Xibo CMS — це зріла, повністю відкрита платформа для цифрових вивісок, що використовується для розробки макетів, організації медіатек та планування контенту на парках дисплеїв — від одного екрана в холі до тисяч кінцевих точок по всій країні. CMS керує користувачами, дозволами, кампаніями, розкладом за часом доби та звітами про відтворення, тоді як легкі Xibo Players, що працюють на Android, webOS, Tizen, Linux або Windows, відтворюють контент на екрані.
Самостійне розміщення Xibo CMS на вашому VPS зберігає розклади, аналітику аудиторії та медіаактиви під вашим контролем без плати за SaaS за кожен дисплей. Цей шаблон постачає CMS з MySQL, ретранслятором повідомлень XMR для керування плеєром у реальному часі, Memcached для кешування та QuickChart для вбудованих діаграм — все це з'єднано та доступно через попередньо встановлений зворотний проксі-сервер Traefik з автоматичним HTTPS.
Ключові характеристики Xibo CMS
Конструктор макетів
Створюйте багатозонні макети, поєднуючи зображення, відео, веб-сторінки, RSS, стрічки новин та віджети, використовуючи візуальний редактор з функцією перетягування у браузері.
Бронювання та розподіл за періодами доби
Плануйте кампанії за діапазоном дат, часом доби, днем тижня, повторюваністю або пріоритетом — включно з відтворенням з геотаргетингом та відтворенням за подіями.
Відображення управління групами
Організуйте сотні або тисячі екранів у групи та теги, потім надсилайте різні розклади кожному сегменту з однієї центральної консолі.
Керування гравця у реальному часі
Вбудований ретранслятор повідомлень XMR надсилає зміни макета, запити на знімки екрана та команди підключеним гравцям, щойно ви публікуєте.
Звітність про підтвердження відтворення
Збирайте статистику відтворення по дисплеях для дотримання вимог та звірки реклами, зі звітами, які можна експортувати у форматі CSV або відображати у вигляді діаграм.
Кросплатформні гравці
З'єднайте CMS з безкоштовними або ліцензованими програвачами Xibo на Android, webOS, Tizen, Linux та Windows для керування практично будь-яким обладнанням для вивісок.
Чому варто запускати Xibo CMS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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