Знижка до 68% на Xibo CMS

Розгорнути Xibo CMS в один клік.

CMS для цифрових вивісок з відкритим кодом для планування макетів та медіафайлів через мережі дисплеїв з одного центрального сервера.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Xibo CMS в один клік.

Виберіть тариф VPS для Xibo CMS

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Xibo CMS

Xibo CMS — це зріла, повністю відкрита платформа для цифрових вивісок, що використовується для розробки макетів, організації медіатек та планування контенту на парках дисплеїв — від одного екрана в холі до тисяч кінцевих точок по всій країні. CMS керує користувачами, дозволами, кампаніями, розкладом за часом доби та звітами про відтворення, тоді як легкі Xibo Players, що працюють на Android, webOS, Tizen, Linux або Windows, відтворюють контент на екрані.

Самостійне розміщення Xibo CMS на вашому VPS зберігає розклади, аналітику аудиторії та медіаактиви під вашим контролем без плати за SaaS за кожен дисплей. Цей шаблон постачає CMS з MySQL, ретранслятором повідомлень XMR для керування плеєром у реальному часі, Memcached для кешування та QuickChart для вбудованих діаграм — все це з'єднано та доступно через попередньо встановлений зворотний проксі-сервер Traefik з автоматичним HTTPS.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Xibo CMS

Конструктор макетів

Створюйте багатозонні макети, поєднуючи зображення, відео, веб-сторінки, RSS, стрічки новин та віджети, використовуючи візуальний редактор з функцією перетягування у браузері.

Бронювання та розподіл за періодами доби

Плануйте кампанії за діапазоном дат, часом доби, днем тижня, повторюваністю або пріоритетом — включно з відтворенням з геотаргетингом та відтворенням за подіями.

Відображення управління групами

Організуйте сотні або тисячі екранів у групи та теги, потім надсилайте різні розклади кожному сегменту з однієї центральної консолі.

Керування гравця у реальному часі

Вбудований ретранслятор повідомлень XMR надсилає зміни макета, запити на знімки екрана та команди підключеним гравцям, щойно ви публікуєте.

Звітність про підтвердження відтворення

Збирайте статистику відтворення по дисплеях для дотримання вимог та звірки реклами, зі звітами, які можна експортувати у форматі CSV або відображати у вигляді діаграм.

Кросплатформні гравці

З'єднайте CMS з безкоштовними або ліцензованими програвачами Xibo на Android, webOS, Tizen, Linux та Windows для керування практично будь-яким обладнанням для вивісок.

Чому варто запускати Xibo CMS у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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