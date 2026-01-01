Встановлення SearXNG в один клік.
Метапошукова система з повагою до приватності, що об'єднує результати з десятків джерел, не зберігаючи запитів і не відстежуючи користувачів.
Виберіть тариф VPS для SearXNG
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SearXNG
SearXNG — це метапошукова система, орієнтована на приватність, яка одночасно надсилає запити до Google, Bing, DuckDuckGo та десятків інших пошукових провайдерів, повертаючи агреговані результати без створення профілю користувача чи збереження історії пошуку. На відміну від комерційних пошукових систем, які монетизують запити через профілювання та таргетинг реклами, SearXNG надає нефільтрований доступ до інформації в інтернеті.
Самостійний хостинг означає, що ваші пошукові запити проходять через інфраструктуру, яку ви контролюєте, а не через публічні інстанси, керовані невідомими сторонами. Ви вирішуєте, які пошукові провайдери включені, як фільтруються результати, і хто може отримати доступ до вашого інстансу — не покладаючись на спільні сервери спільноти, які можуть мати простої або обмеження швидкості.
Ключові характеристики SearXNG
Запити не реєструються
Пошукові запити ніколи не зберігаються і не пов'язуються з вашою особою, усуваючи профілювання та відстеження поведінки, властиві комерційним пошуковим системам.
Багатоджерельна агрегація
Запитує десятки пошукових систем одночасно, зменшуючи упередженість результатів та забезпечуючи ширше охоплення, ніж будь-який окремий постачальник.
Конфігуровані рушії
Виберіть, які саме постачальники пошуку включити або виключити, адаптуючи комбінацію результатів до ваших дослідницьких потреб та налаштувань конфіденційності.
Пошук категорії
Окремі категорії пошуку для вебу, зображень, відео, новин та спеціалізованих джерел забезпечують відповідність результатів типу контенту, який вам потрібен.
Без файлів cookie або відстеження
Працює без файлів cookie або скриптів відстеження, що робить його придатним для досліджень, чутливих до конфіденційності, та використання в обмежених середовищах.
Чому варто запускати SearXNG у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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