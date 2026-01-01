SearXNG — це метапошукова система, орієнтована на приватність, яка одночасно надсилає запити до Google, Bing, DuckDuckGo та десятків інших пошукових провайдерів, повертаючи агреговані результати без створення профілю користувача чи збереження історії пошуку. На відміну від комерційних пошукових систем, які монетизують запити через профілювання та таргетинг реклами, SearXNG надає нефільтрований доступ до інформації в інтернеті.

Самостійний хостинг означає, що ваші пошукові запити проходять через інфраструктуру, яку ви контролюєте, а не через публічні інстанси, керовані невідомими сторонами. Ви вирішуєте, які пошукові провайдери включені, як фільтруються результати, і хто може отримати доступ до вашого інстансу — не покладаючись на спільні сервери спільноти, які можуть мати простої або обмеження швидкості.