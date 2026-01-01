Розгорніть FUXA: інсталяція в один клік.
Веб-орієнтоване програмне забезпечення SCADA/HMI з відкритим вихідним кодом для розробки візуалізацій процесів у реальному часі та підключення до промислових пристроїв.
Виберіть тариф VPS для FUXA
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FUXA
FUXA — це платформа SCADA/HMI/панелей моніторингу з відкритим вихідним кодом, повністю розроблена для вебу. Редактор із функцією перетягування працює в браузері, тому інженери можуть розробляти імітації виробничих процесів, панелі моніторингу та екрани операторів без встановлення пропрієтарних інструментів — і ті самі екрани відображаються на будь-якому пристрої з браузером.
Самостійне розміщення FUXA на власному VPS зберігає дані тегів, файли проєктів та облікові дані пристроїв в інфраструктурі, яку ви контролюєте, що важливо для OT-середовищ, де хмарна SCADA рідко є варіантом. Середовище виконання Node.js постачається з нативними драйверами для Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT та Ethernet/IP, тому воно може взаємодіяти з наявними ПЛК та польовими пристроями без додаткових шлюзів.
Ключові характеристики FUXA
Веб-редактор
Створюйте екрани SCADA, дашборди та сповіщення безпосередньо в браузері за допомогою редактора з функцією перетягування — не потрібні інженерні інструменти, що працюють лише на Windows.
Промислові протоколи
Вбудовані драйвери для Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT та Ethernet/IP підключають FUXA до ПЛК та польових пристроїв з коробки.
Теги в реальному часі
Прив'язуйте екранні елементи до активних тегів пристроїв і спостерігайте, як значення оновлюються в реальному часі за допомогою вбудованої підтримки історичних даних для трендів та звітів.
Сигнали тривоги та події
Налаштуйте порогові сигналізації з робочими процесами підтвердження та зберігайте історію подій для аудитів та аналізу після інцидентів.
SVG-графіка
Масштабована векторна графіка зберігає імітації чіткими на дисплеях будь-якого розміру, від операторських HMI до великих оглядових панелей на стіні диспетчерської.
Скриптована логіка
Додайте власну логіку JavaScript для обробки обчислень, перетворень та умовної поведінки без перезбирання програми.
Чому варто запускати FUXA у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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