FUXA — це платформа SCADA/HMI/панелей моніторингу з відкритим вихідним кодом, повністю розроблена для вебу. Редактор із функцією перетягування працює в браузері, тому інженери можуть розробляти імітації виробничих процесів, панелі моніторингу та екрани операторів без встановлення пропрієтарних інструментів — і ті самі екрани відображаються на будь-якому пристрої з браузером.

Самостійне розміщення FUXA на власному VPS зберігає дані тегів, файли проєктів та облікові дані пристроїв в інфраструктурі, яку ви контролюєте, що важливо для OT-середовищ, де хмарна SCADA рідко є варіантом. Середовище виконання Node.js постачається з нативними драйверами для Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT та Ethernet/IP, тому воно може взаємодіяти з наявними ПЛК та польовими пристроями без додаткових шлюзів.