Розгорніть Mathesar в один клік.
Табличний інтерфейс з відкритим кодом для дослідження та редагування баз даних PostgreSQL без написання SQL.
Виберіть тариф VPS для Mathesar
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mathesar
Mathesar — це веб-застосунок з відкритим вихідним кодом, який надає інтерфейс у стилі електронної таблиці для будь-якої бази даних PostgreSQL. Замість того, щоб замінювати вашу базу даних, він підключається безпосередньо, використовуючи власні ролі та дозволи PostgreSQL, тому кожен користувач бачить саме ті дані, до яких він має доступ — без необхідності окремого рівня ідентифікації.
Самостійне розміщення Mathesar зберігає ваші дані під вашим контролем, водночас надаючи нетехнічним членам команди спосіб запитувати, фільтрувати та редагувати записи через знайомий інтерфейс сітки. Розробники зберігають повний доступ до базової схеми Postgres, що означає, що Mathesar працює разом з вашими наявними інструментами, а не замінює їх.
Ключові характеристики Mathesar
Редагування в табличному стилі
Переглядайте, фільтруйте, сортуйте та редагуйте рядки в будь-якій таблиці за допомогою звичної сітки — SQL або клієнт бази даних не потрібні.
Візуальний конструктор запитів
Створюйте запити з об'єднаннями, агрегаціями та фільтрами за допомогою інтерфейсу «наведи та клацни», який синхронізується з вашою схемою Postgres.
Нативний контроль доступу
Mathesar використовує справжні ролі та дозволи PostgreSQL, тому те, що користувачі можуть бачити та редагувати, завжди регулюється власними правилами безпеки вашої бази даних.
Імпорт та експорт CSV
Завантажуйте файли CSV або TSV безпосередньо в таблиці, або експортуйте будь-який вигляд до електронної таблиці для офлайн-аналізу.
Форми даних для поширення
Створюйте прості форми введення, які дозволяють співробітникам додавати рядки до таблиці, не розкриваючи повний інтерфейс бази даних.
Чому варто запускати Mathesar у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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