Mathesar — це веб-застосунок з відкритим вихідним кодом, який надає інтерфейс у стилі електронної таблиці для будь-якої бази даних PostgreSQL. Замість того, щоб замінювати вашу базу даних, він підключається безпосередньо, використовуючи власні ролі та дозволи PostgreSQL, тому кожен користувач бачить саме ті дані, до яких він має доступ — без необхідності окремого рівня ідентифікації.

Самостійне розміщення Mathesar зберігає ваші дані під вашим контролем, водночас надаючи нетехнічним членам команди спосіб запитувати, фільтрувати та редагувати записи через знайомий інтерфейс сітки. Розробники зберігають повний доступ до базової схеми Postgres, що означає, що Mathesar працює разом з вашими наявними інструментами, а не замінює їх.