Розгорніть Hister в один клік.
Локальна персональна пошукова система, що повнотекстово індексує історію браузера та базу знань.
Виберіть тариф VPS для Hister
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Hister
Hister — це пошукова система з відкритим вихідним кодом, яка автоматично повнотекстово індексує вебсайти, які ви відвідуєте, перетворюючи вашу історію переглядів на приватну, доступну для пошуку базу знань. Замість того, щоб прокручувати хронологічний список історії або покладатися на віддалені пошукові системи, які профілюють кожен запит, Hister дозволяє знаходити будь-яку сторінку, яку ви вже читали, використовуючи її вміст, а не лише її заголовок чи URL-адресу.
Самостійне розміщення Hister зберігає ваші дані перегляду, індексований вміст та пошукові запити повністю на вашому VPS. Той самий екземпляр може сканувати додаткові сайти, індексувати локальні файли, надавати кінцеву точку MCP для агентів ШІ та обслуговувати кількох користувачів — і все це без надсилання жодного запиту сторонньому сервісу.
Ключові характеристики Hister
Повнотекстовий індекс історії
Автоматично індексує фактичний вміст сторінок, які ви відвідуєте, щоб ви могли шукати за написаним, а не лише за URL-адресою чи заголовком.
Потужна мова запитів
Фільтрувати за доменом, діапазоном дат, мовою, тегами та повнотекстовими виразами, використовуючи спеціальний синтаксис запитів, створений для точності.
Індексування місцевих файлів
Налаштуйте Hister на каталоги на вашому VPS для індексування нотаток, документів та баз знань разом з історією перегляду.
Вбудований краулер
Розширте індекс, скануючи зовнішні сайти за допомогою традиційного HTTP-краулера або безголового браузера для сторінок з інтенсивним використанням JavaScript.
Багатокористувацька підтримка
Розмістіть спільний екземпляр для команди або місцевої спільноти з індексами користувачів та автентифікацією на основі OAuth.
ШІ та інтеграція MCP
Увімкніть додатковий семантичний пошук та надайте результати агентам ШІ через кінцеву точку протоколу контексту моделі.
Чому варто запускати Hister у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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