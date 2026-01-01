Hister — це пошукова система з відкритим вихідним кодом, яка автоматично повнотекстово індексує вебсайти, які ви відвідуєте, перетворюючи вашу історію переглядів на приватну, доступну для пошуку базу знань. Замість того, щоб прокручувати хронологічний список історії або покладатися на віддалені пошукові системи, які профілюють кожен запит, Hister дозволяє знаходити будь-яку сторінку, яку ви вже читали, використовуючи її вміст, а не лише її заголовок чи URL-адресу.

Самостійне розміщення Hister зберігає ваші дані перегляду, індексований вміст та пошукові запити повністю на вашому VPS. Той самий екземпляр може сканувати додаткові сайти, індексувати локальні файли, надавати кінцеву точку MCP для агентів ШІ та обслуговувати кількох користувачів — і все це без надсилання жодного запиту сторонньому сервісу.