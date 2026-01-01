Розгорніть Weblate в один клік.
Веб-орієнтована платформа керування перекладами з тісною інтеграцією контролю версій для безшовних робочих процесів локалізації.
Виберіть тариф VPS для Weblate
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Weblate
Weblate — це потужна платформа для керування перекладами з відкритим кодом, яка інтегрується безпосередньо з Git, GitHub, GitLab та Bitbucket для синхронізації перекладів з вашою кодовою базою. Перекладачі працюють через інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс, тоді як зміни автоматично фіксуються у ваших репозиторіях, усуваючи ручний обмін файлами та конфлікти злиття.
Завдяки підтримці понад 50 форматів файлів, вбудованій пам'яті перекладів, пропозиціям машинного перекладу та перевіркам якості, Weblate оптимізує кожен етап процесу локалізації. Самостійне розміщення на власному VPS усуває обмеження ціноутворення за користувача та зберігає конфіденційність власних вихідних рядків.
Ключові характеристики Weblate
Інтеграція контролю версій
Автоматично синхронізуйте переклади з репозиторіями Git, GitHub, GitLab та Bitbucket без ручного обміну файлами.
50+ форматів файлів
Підтримує PO, XLIFF, JSON, ресурси Android, рядки iOS, властивості Java та десятки інших форматів перекладу.
Пам'ять перекладів
Повторно використовуйте раніше перекладені рядки у різних проєктах для забезпечення узгодженості та прискорення роботи з локалізації.
Машинний переклад
Отримуйте автоматичні пропозиції перекладу від DeepL, Google Translate та LibreTranslate, щоб прискорити робочі процеси.
Перевірки якості
Виявляйте помилки заповнювачів, проблеми форматування та невідповідності автоматично, перш ніж переклади потраплять у виробництво.
Перевірка робочих процесів
Налаштуйте процеси затвердження з дозволами на основі ролей, щоб забезпечити якість перекладу у вашій команді.
Чому варто запускати Weblate у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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