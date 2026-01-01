Weblate — це потужна платформа для керування перекладами з відкритим кодом, яка інтегрується безпосередньо з Git, GitHub, GitLab та Bitbucket для синхронізації перекладів з вашою кодовою базою. Перекладачі працюють через інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс, тоді як зміни автоматично фіксуються у ваших репозиторіях, усуваючи ручний обмін файлами та конфлікти злиття.

Завдяки підтримці понад 50 форматів файлів, вбудованій пам'яті перекладів, пропозиціям машинного перекладу та перевіркам якості, Weblate оптимізує кожен етап процесу локалізації. Самостійне розміщення на власному VPS усуває обмеження ціноутворення за користувача та зберігає конфіденційність власних вихідних рядків.