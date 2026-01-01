Розгорніть Expensave в один клік.
Трекер особистих та сімейних витрат з відкритим вихідним кодом для моніторингу витрат та управління сімейними бюджетами.
Виберіть тариф VPS для Expensave
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Expensave
Expensave — це програма для відстеження витрат з відкритим вихідним кодом, створена для окремих осіб та сімей, які хочуть мати повний контроль над своїми фінансовими даними. Завдяки спільним календарям витрат, імпорту банківських виписок та звітам про звички витрачання коштів, вона перетворює необроблені дані транзакцій на корисні висновки, які допомагають зрозуміти, куди йдуть ваші гроші.
Самостійне розміщення Expensave на власному VPS зберігає конфіденційні фінансові дані поза комерційними серверами третіх сторін, усуває регулярні абонентські платежі та надає доступ кожному члену домогосподарства без обміну обліковими даними — тоді як автоматичні резервні копії захищають роки історії витрат.
Ключові характеристики Expensave
Спільні календарі витрат
Кілька користувачів можуть робити внески в один календар, що полегшує сім'ям та сусідам по кімнаті підтримувати прозорість сімейного бюджету.
Імпорт банківської виписки
Імпортуйте виписки з фінансових установ для автоматичного заповнення транзакцій, зменшуючи ручне введення та забезпечуючи повний облік витрат.
Звіти про звички витрат
Візуальна аналітика розбиває доходи та витрати за категоріями з часом, виявляючи закономірності, які допомагають приймати розумніші бюджетні рішення.
Прогресивний вебзастосунок
Адаптивний PWA дозволяє миттєво реєструвати витрати з будь-якого пристрою, щоб ви ніколи не пропустили транзакцію в дорозі.
Конфіденційність
Усі фінансові дані залишаються на вашому власному сервері — жодної сторонньої аналітики, жодних абонентських плат і жодного ризику закриття комерційної платформи.
Чому варто запускати Expensave у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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