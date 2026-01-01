Expensave — це програма для відстеження витрат з відкритим вихідним кодом, створена для окремих осіб та сімей, які хочуть мати повний контроль над своїми фінансовими даними. Завдяки спільним календарям витрат, імпорту банківських виписок та звітам про звички витрачання коштів, вона перетворює необроблені дані транзакцій на корисні висновки, які допомагають зрозуміти, куди йдуть ваші гроші.

Самостійне розміщення Expensave на власному VPS зберігає конфіденційні фінансові дані поза комерційними серверами третіх сторін, усуває регулярні абонентські платежі та надає доступ кожному члену домогосподарства без обміну обліковими даними — тоді як автоматичні резервні копії захищають роки історії витрат.