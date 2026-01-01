Radarr – це комплексний автоматизований менеджер колекцій фільмів для користувачів Usenet і BitTorrent. Він відстежує RSS-стрічки на наявність нових релізів, що відповідають вашим профілям якості, запускає завантаження через клієнти, такі як qBittorrent або SABnzbd, та автоматично перейменовує й упорядковує вашу бібліотеку. Підтримка користувацьких форматів дозволяє націлюватися на конкретні кодування — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — а Radarr оновлюватиме наявні файли, коли з'являться кращі релізи.

Запуск Radarr на VPS забезпечує його цілодобову активність зі стабільною пропускною здатністю, гарантуючи, що ви ніколи не пропустите вікно релізу. Він безпосередньо інтегрується з Plex, Jellyfin та Emby для оновлення бібліотеки вашого медіасервера в момент появи нового файлу, і природно поєднується з Sonarr, Lidarr та Prowlarr для повної автоматизованої медіаекосистеми.