Розгортайте Radarr в один клік.
Автоматичний менеджер колекції фільмів, який відстежує релізи, завантажує через ваш бажаний клієнт та підтримує порядок у вашій бібліотеці.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Radarr
Radarr – це комплексний автоматизований менеджер колекцій фільмів для користувачів Usenet і BitTorrent. Він відстежує RSS-стрічки на наявність нових релізів, що відповідають вашим профілям якості, запускає завантаження через клієнти, такі як qBittorrent або SABnzbd, та автоматично перейменовує й упорядковує вашу бібліотеку. Підтримка користувацьких форматів дозволяє націлюватися на конкретні кодування — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — а Radarr оновлюватиме наявні файли, коли з'являться кращі релізи.
Запуск Radarr на VPS забезпечує його цілодобову активність зі стабільною пропускною здатністю, гарантуючи, що ви ніколи не пропустите вікно релізу. Він безпосередньо інтегрується з Plex, Jellyfin та Emby для оновлення бібліотеки вашого медіасервера в момент появи нового файлу, і природно поєднується з Sonarr, Lidarr та Prowlarr для повної автоматизованої медіаекосистеми.
Ключові характеристики Radarr
Автоматизований моніторинг
Моніторинг RSS-стрічок виявляє нові кінорелізи щойно вони з'являються і автоматично ставить у чергу завантаження на основі ваших налаштувань якості.
Профілі якості
Визначте прийнятні роздільні здатності, кодеки та розміри файлів для кожного фільму, щоб завантажувалися та зберігалися лише ті версії, які ви дійсно бажаєте.
Автоматичні оновлення
Radarr відстежує випуски кращої якості після початкового завантаження та прозоро замінює файли, підтримуючи вашу бібліотеку на найвищій якості з часом.
Інтеграція медіасервера
Автоматичні сповіщення про оновлення бібліотеки для Plex, Jellyfin та Emby означають, що нові завантажені фільми з'являються у вашому додатку для потокового передавання протягом кількох секунд.
Список імпортів
Імпортуйте списки перегляду з IMDb, Trakt та TMDb, щоб автоматично додавати фільми до вашої черги відстеження, коли ви позначаєте назви для перегляду.
Чому варто запускати Radarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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