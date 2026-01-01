Знижка до 68% на Radarr

Розгортайте Radarr в один клік.

Автоматичний менеджер колекції фільмів, який відстежує релізи, завантажує через ваш бажаний клієнт та підтримує порядок у вашій бібліотеці.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортайте Radarr в один клік.

Виберіть тариф VPS для Radarr

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Radarr

Radarr – це комплексний автоматизований менеджер колекцій фільмів для користувачів Usenet і BitTorrent. Він відстежує RSS-стрічки на наявність нових релізів, що відповідають вашим профілям якості, запускає завантаження через клієнти, такі як qBittorrent або SABnzbd, та автоматично перейменовує й упорядковує вашу бібліотеку. Підтримка користувацьких форматів дозволяє націлюватися на конкретні кодування — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — а Radarr оновлюватиме наявні файли, коли з'являться кращі релізи.

Запуск Radarr на VPS забезпечує його цілодобову активність зі стабільною пропускною здатністю, гарантуючи, що ви ніколи не пропустите вікно релізу. Він безпосередньо інтегрується з Plex, Jellyfin та Emby для оновлення бібліотеки вашого медіасервера в момент появи нового файлу, і природно поєднується з Sonarr, Lidarr та Prowlarr для повної автоматизованої медіаекосистеми.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Radarr

Автоматизований моніторинг

Моніторинг RSS-стрічок виявляє нові кінорелізи щойно вони з'являються і автоматично ставить у чергу завантаження на основі ваших налаштувань якості.

Профілі якості

Визначте прийнятні роздільні здатності, кодеки та розміри файлів для кожного фільму, щоб завантажувалися та зберігалися лише ті версії, які ви дійсно бажаєте.

Автоматичні оновлення

Radarr відстежує випуски кращої якості після початкового завантаження та прозоро замінює файли, підтримуючи вашу бібліотеку на найвищій якості з часом.

Інтеграція медіасервера

Автоматичні сповіщення про оновлення бібліотеки для Plex, Jellyfin та Emby означають, що нові завантажені фільми з'являються у вашому додатку для потокового передавання протягом кількох секунд.

Список імпортів

Імпортуйте списки перегляду з IMDb, Trakt та TMDb, щоб автоматично додавати фільми до вашої черги відстеження, коли ви позначаєте назви для перегляду.

Чому варто запускати Radarr у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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