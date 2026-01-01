Розгорніть Para в один клік.
Бекенд-фреймворк з відкритим вихідним кодом, що надає JSON REST API для збереження об'єктів, повнотекстового пошуку та мультиорендності.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Para
Para — це масштабований бекенд-фреймворк з відкритим вихідним кодом, який забезпечує збереження об'єктів, повнотекстовий пошук, кешування та автентифікацію, щоб розробники могли зосередитися на створенні своєї програми, а не на її інфраструктурі. Він надає доступ до всього через чистий JSON REST API, захищений токенами JWT або AWS Signature V4, готовий обслуговувати будь-який інтерфейс, мобільний додаток або сервіс.
Налаштування за замовчуванням працює повністю автономно з вбудованою базою даних H2 та пошуковою системою Lucene — зовнішня база даних не потрібна. Самостійний хостинг на вашому VPS надає вам приватний бекенд API без плати за запит, з повним контролем даних та підтримкою плагінів, які дозволяють замінювати PostgreSQL, MySQL, MongoDB або Elasticsearch у міру зростання ваших потреб.
Ключові характеристики Para
Збереження об'єкта JSON
Зберігайте, отримуйте та запитуйте будь-який об'єкт через чистий REST API, що базується на підключаємому шарі баз даних з підтримкою H2, PostgreSQL, MySQL та MongoDB.
Вбудований пошук
Повнотекстовий пошук на базі Lucene працює з коробки, без додаткових налаштувань, що забезпечує миттєвий пошук по всіх збережених об'єктах.
Багатокористувацька архітектура
Ізолюйте дані за застосунком завдяки вбудованій багатокористувацькій архітектурі — кожен застосунок отримує власну таблицю, пошуковий індекс і простір імен кешу.
JWT Аутентификация
Автентифікуйте запити API за допомогою токенів JWT або AWS Signature V4, з вбудованим керуванням користувачами та підтримкою соціального входу.
Екосистема плагінів
Замініть стандартні бекенди H2 та Lucene на PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB або Hazelcast, використовуючи офіційні плагіни, у міру зростання ваших потреб.
Чому варто запускати Para у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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