Para — це масштабований бекенд-фреймворк з відкритим вихідним кодом, який забезпечує збереження об'єктів, повнотекстовий пошук, кешування та автентифікацію, щоб розробники могли зосередитися на створенні своєї програми, а не на її інфраструктурі. Він надає доступ до всього через чистий JSON REST API, захищений токенами JWT або AWS Signature V4, готовий обслуговувати будь-який інтерфейс, мобільний додаток або сервіс.

Налаштування за замовчуванням працює повністю автономно з вбудованою базою даних H2 та пошуковою системою Lucene — зовнішня база даних не потрібна. Самостійний хостинг на вашому VPS надає вам приватний бекенд API без плати за запит, з повним контролем даних та підтримкою плагінів, які дозволяють замінювати PostgreSQL, MySQL, MongoDB або Elasticsearch у міру зростання ваших потреб.