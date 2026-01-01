Розгорнути Checkmate в один клік.
Open-source платформа для моніторингу серверів, що відстежує аптайм, продуктивність та стан інфраструктури в реальному часі.
Виберіть тариф VPS для Checkmate
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Checkmate
Checkmate – це open-source застосунок для моніторингу серверів, що відстежує аптайм, продуктивність та стан ваших серверів і сервісів з єдиного вебдашборду. Він забезпечує налаштовувані health-перевірки, сповіщення в реальному часі, аналіз історичних тенденцій, інтеграцію з Google PageSpeed Insights та моніторинг контейнерів Docker — і все це без використання платного SaaS-сервісу моніторингу.
Розгортання Checkmate на виділеному VPS зберігає вашу інфраструктуру моніторингу незалежною від систем, які вона відстежує, запобігаючи тому, щоб єдиний збій вивів з ладу як ваш застосунок, так і можливість його виявлення.
Ключові характеристики Checkmate
Моніторинг доступності в реальному часі
Постійно перевіряє ваші сервери та служби, щоб ви дізналися в момент, коли щось вийде з ладу, а не після того, як користувачі почнуть скаржитися.
Сповіщення про час простою електронної пошти
Надсилає миттєві сповіщення, коли сервіси стають недоступними та коли вони відновлюються, інформуючи команду без необхідності вручну перевіряти панель керування.
Інтеграція PageSpeed
Отримує метрики Google PageSpeed Insights разом з даними про час безвідмовної роботи, щоб ви могли відстежувати як доступність, так і продуктивність для користувачів в одному місці.
Моніторинг контейнерів Docker
Відстежує контейнеризовані застосунки через доступ до сокета Docker, забезпечуючи одночасну видимість стану як на рівні хоста, так і на рівні контейнера.
Аналіз історичних тенденцій
Зберігає історію часу безвідмовної роботи, щоб ви могли виявляти повторювані збої, вимірювати відповідність SLA та обґрунтовувати інвестиції в інфраструктуру.
Чому варто запускати Checkmate у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.