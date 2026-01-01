Checkmate – це open-source застосунок для моніторингу серверів, що відстежує аптайм, продуктивність та стан ваших серверів і сервісів з єдиного вебдашборду. Він забезпечує налаштовувані health-перевірки, сповіщення в реальному часі, аналіз історичних тенденцій, інтеграцію з Google PageSpeed Insights та моніторинг контейнерів Docker — і все це без використання платного SaaS-сервісу моніторингу.

Розгортання Checkmate на виділеному VPS зберігає вашу інфраструктуру моніторингу незалежною від систем, які вона відстежує, запобігаючи тому, щоб єдиний збій вивів з ладу як ваш застосунок, так і можливість його виявлення.