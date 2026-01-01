Розгорніть Spoolman в один клік.
Самостійно розміщуваний трекер філаментних котушок для ентузіастів 3D-друку, що дозволяє керувати запасами, споживанням та етикетками з QR-кодами.
Виберіть тариф VPS для Spoolman
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Spoolman
Spoolman — це веб-додаток з самостійним розміщенням для керування котушками філаменту для 3D-друку. Він надає виробникам та друкарським фермам централізований облік кожної котушки — відстежуючи вагу, матеріал, колір, виробника та залишок філаменту, щоб ви ніколи не починали друк без достатньої кількості матеріалу. На відміну від електронних таблиць або стікерів, Spoolman зберігає все в легкій базі даних SQLite, надає чистий REST API для інтеграції з Klipper та Moonraker, а також забезпечує веб-інтерфейс, доступний з будь-якого браузера у вашій мережі.
Самостійне розміщення Spoolman на власному VPS зберігає всі дані інвентаризації приватними та завжди доступними, без абонентської плати чи обміну даними з третіми сторонами. Оновлення WebSocket у реальному часі означають, що кожен підключений клієнт миттєво бачить зміни в інвентарі.
Ключові характеристики Spoolman
Облік запасів шпуль
Записуйте виробника, матеріал, колір, вагу та залишок філаменту для кожної котушки, щоб завжди знати, що є в наявності перед початком друку.
Інтеграція Klipper і Moonraker
REST API інтегрується нативно з Klipper та Moonraker, тому 3D-принтер може автоматично реєструвати використання котушки без ручного запису.
Генератор міток QR-кодів
Роздрукуйте клейкі QR-мітки для кожної котушки — швидке сканування з будь-якого мобільного браузера відображає повний профіль матеріалу та залишкову вагу.
Оновлення WebSocket у реальному часі
Зміни в запасах миттєво передаються всім підключеним клієнтам через WebSockets, підтримуючи синхронізацію дашбордів та зрізів без ручного оновлення.
Кілька серверних частин баз даних
За замовчуванням використовується SQLite з нульовою конфігурацією для однокористувацьких налаштувань, з опціональною підтримкою PostgreSQL та MariaDB для спільних ферм друку та більших обсягів запису.
Чому варто запускати Spoolman у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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