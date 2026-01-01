Spoolman — це веб-додаток з самостійним розміщенням для керування котушками філаменту для 3D-друку. Він надає виробникам та друкарським фермам централізований облік кожної котушки — відстежуючи вагу, матеріал, колір, виробника та залишок філаменту, щоб ви ніколи не починали друк без достатньої кількості матеріалу. На відміну від електронних таблиць або стікерів, Spoolman зберігає все в легкій базі даних SQLite, надає чистий REST API для інтеграції з Klipper та Moonraker, а також забезпечує веб-інтерфейс, доступний з будь-якого браузера у вашій мережі.

Самостійне розміщення Spoolman на власному VPS зберігає всі дані інвентаризації приватними та завжди доступними, без абонентської плати чи обміну даними з третіми сторонами. Оновлення WebSocket у реальному часі означають, що кожен підключений клієнт миттєво бачить зміни в інвентарі.