Розгорнути Jaeger в один клік.
Платформа розподіленого трасування з відкритим кодом для моніторингу потоків запитів та діагностики проблем продуктивності в мікросервісних архітектурах.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Jaeger
Jaeger — це випускний проєкт CNCF для наскрізного розподіленого трасування, спочатку розроблений в Uber для моніторингу тисяч мікросервісів. Він фіксує, як запити поширюються вашою системою — виявляючи залежності сервісів, розбивки часу, поширення помилок та вузькі місця затримки, які невидимі лише за допомогою традиційного логування. Це розгортання підтримує протокол OpenTelemetry (OTLP) за замовчуванням для сумісності з сучасними бібліотеками інструментації.
Самостійне розміщення Jaeger зберігає дані трасування — які часто містять ідентифікатори користувачів, запити до баз даних та деталі внутрішніх API — повністю на вашій власній інфраструктурі. Ви уникаєте оплати за трасування від комерційних постачальників APM і зберігаєте повний контроль над зберіганням та доступом, з передбачуваними витратами, які масштабуються відповідно до вашого VPS, а не обсягу трафіку.
Ключові характеристики Jaeger
Підтримка OpenTelemetry
Нативний прийом OTLP означає, що будь-яка програма, інструментована за допомогою SDK OpenTelemetry, може надсилати трасування до Jaeger без спеціальних експортерів.
Графік залежності сервісу
Автоматично згенеровані графіки сервісів показують взаємозв'язки викликів та обсяги запитів між кожним сервісом у вашій архітектурі.
Глибокий аналіз трасування
Детальні часові шкали трасування розбивають кожну ділянку та операцію з тривалістю, тегами та журналами для точного визначення повільних запитів та помилок.
Порівняння трасування
Порівняйте трасування до та після розгортання, щоб швидко виявити регресії продуктивності або нові шаблони помилок, спричинені змінами в коді.
Адаптивна вибірка
Динамічно керуйте обсягом трасування, щоб збалансувати глибину спостережуваності відносно витрат на зберігання та прийом даних у системах з високим трафіком.
Чому варто запускати Jaeger у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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