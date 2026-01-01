Jaeger — це випускний проєкт CNCF для наскрізного розподіленого трасування, спочатку розроблений в Uber для моніторингу тисяч мікросервісів. Він фіксує, як запити поширюються вашою системою — виявляючи залежності сервісів, розбивки часу, поширення помилок та вузькі місця затримки, які невидимі лише за допомогою традиційного логування. Це розгортання підтримує протокол OpenTelemetry (OTLP) за замовчуванням для сумісності з сучасними бібліотеками інструментації.

Самостійне розміщення Jaeger зберігає дані трасування — які часто містять ідентифікатори користувачів, запити до баз даних та деталі внутрішніх API — повністю на вашій власній інфраструктурі. Ви уникаєте оплати за трасування від комерційних постачальників APM і зберігаєте повний контроль над зберіганням та доступом, з передбачуваними витратами, які масштабуються відповідно до вашого VPS, а не обсягу трафіку.