Розгортання ToolJet в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для створення та розгортання внутрішніх інструментів, інформаційних панелей та панелей адміністратора з інтеграцією понад 50 джерел даних.
Виберіть тариф VPS для ToolJet
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ToolJet
ToolJet – це open-source low-code платформа, яка надає командам візуальний drag-and-drop конструктор для створення внутрішніх інструментів, адмінпанелей та CRUD-застосунків за значно менший час, ніж зазвичай. З понад 40 вбудованими UI-компонентами та нативними конекторами для понад 50 сервісів — включно з PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API, Google Sheets та Stripe — команди можуть створювати застосунки, керовані даними, без написання значного фронтенд-коду.
Самостійне розміщення ToolJet на власному VPS зберігає конфігурації внутрішніх інструментів, облікові дані джерел даних та бізнес-логіку повністю у вашій інфраструктурі. Без ціноутворення за користувача, обмежень використання та доступу третіх сторін до ваших операційних даних.
Ключові характеристики ToolJet
50+ Конекторів джерел даних
Підключайтеся до баз даних, REST API, кінцевих точок GraphQL та SaaS-інструментів, зокрема Google Таблиць, Stripe і Salesforce, без написання власного коду інтеграції.
Візуальний Drag-and-Drop конструктор
Створюйте макети інтерфейсу користувача з 40+ готових компонентів — таблиць, форм, діаграм, модальних вікон — без написання HTML або CSS, і прив'язуйте їх безпосередньо до запитів даних.
Логіка JavaScript і Python
Додавайте перетворення даних та бізнес-логіку безпосередньо в запитах, використовуючи JavaScript або Python, зберігаючи повний контроль для досвідчених користувачів, не залишаючи платформу.
Контроль доступу на основі ролей
Визначте детальні дозволи для кожної програми та робочої області, щоб кожен член команди мав доступ лише до інструментів та даних, що відповідають його ролі.
Синхронізація Git
Визначення застосунків для контролю версій шляхом синхронізації з репозиторієм Git, що дозволяє проводити перевірки коду, аудити та відкати для критично важливих внутрішніх інструментів.
Чому варто запускати ToolJet у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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