ToolJet – це open-source low-code платформа, яка надає командам візуальний drag-and-drop конструктор для створення внутрішніх інструментів, адмінпанелей та CRUD-застосунків за значно менший час, ніж зазвичай. З понад 40 вбудованими UI-компонентами та нативними конекторами для понад 50 сервісів — включно з PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API, Google Sheets та Stripe — команди можуть створювати застосунки, керовані даними, без написання значного фронтенд-коду.

Самостійне розміщення ToolJet на власному VPS зберігає конфігурації внутрішніх інструментів, облікові дані джерел даних та бізнес-логіку повністю у вашій інфраструктурі. Без ціноутворення за користувача, обмежень використання та доступу третіх сторін до ваших операційних даних.