Розгорніть HomeHub в один клік.
Сімейна панель без авторизації для спільних нотаток, списків покупок, домашніх справ, календарів та витрат в одному приватному PWA.
Виберіть тариф VPS для HomeHub
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою HomeHub
HomeHub — це сімейна утиліта з відкритим вихідним кодом та самостійним розміщенням, яка перетворює будь-який сервер на приватну панель керування для кожного члена родини. Розроблений для спільного використання в домашній мережі, він постачається як прогресивний веб-додаток без входу в систему, щоб будь-який член родини міг відкрити його в браузері, зберегти на головний екран і негайно почати співпрацювати над нотатками, списками покупок, домашніми справами та спільним календарем.
Самостійне розміщення HomeHub зберігає дані домогосподарства — витрати, звички покупок, сімейні розпорядки та завантажені файли — повністю на власному VPS, без сторонньої хмарної синхронізації, відстеження або плати за користувача. Функції можна вмикати/вимикати окремо через єдиний конфігураційний файл YAML, тому ви вмикаєте лише ті інструменти, які родина дійсно використовує.
Ключові характеристики HomeHub
Спільний список покупок
Спільний список покупок з розумними пропозиціями на основі попередніх записів, щоб уся родина могла додавати товари, коли вони закінчуються.
Сімейний трекер витрат
Відстежуйте витрати домогосподарства з підтримкою регулярних рахунків, таких як підписки, комунальні послуги, молоко або газети, все в одній обліковій книзі.
Календар і нагадування
Спільний календар з кольоровими категоріями для рахунків, школи, здоров'я та сімейних подій допомагає кожному члену сім'ї бути в курсі подій.
Справи та нотатки
Легкий трекер побутових справ і спільна дошка для нотаток дозволяють членам сім'ї призначати завдання та швидко записувати повідомлення без додаткових застосунків.
Вбудовані утиліти
Містить книгу рецептів, трекер терміну придатності, компресор PDF, скорочувач URL, генератор QR та завантажувач медіа в одному PWA.
Приватний за задумом
Без системи облікових записів, без телеметрії та без залежності від хмари — усі дані залишаються всередині вашого VPS та домашньої мережі.
Чому варто запускати HomeHub у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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