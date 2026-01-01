HomeHub — це сімейна утиліта з відкритим вихідним кодом та самостійним розміщенням, яка перетворює будь-який сервер на приватну панель керування для кожного члена родини. Розроблений для спільного використання в домашній мережі, він постачається як прогресивний веб-додаток без входу в систему, щоб будь-який член родини міг відкрити його в браузері, зберегти на головний екран і негайно почати співпрацювати над нотатками, списками покупок, домашніми справами та спільним календарем.

Самостійне розміщення HomeHub зберігає дані домогосподарства — витрати, звички покупок, сімейні розпорядки та завантажені файли — повністю на власному VPS, без сторонньої хмарної синхронізації, відстеження або плати за користувача. Функції можна вмикати/вимикати окремо через єдиний конфігураційний файл YAML, тому ви вмикаєте лише ті інструменти, які родина дійсно використовує.