Розгортання Matomo в один клік.
Провідна платформа аналітики з відкритим кодом, якій довіряють понад 1 мільйон вебсайтів, що забезпечує повний контроль над даними та відповідність GDPR.
Виберіть тариф VPS для Matomo
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Matomo
Matomo — це провідна у світі платформа вебаналітики з відкритим вихідним кодом, яку використовують понад 1 мільйон вебсайтів у більш ніж 190 країнах. Як альтернатива Google Analytics, що орієнтована на конфіденційність, вона надає детальну аналітику відвідувачів, відстеження конверсій, теплові карти, записи сесій та A/B тестування, зберігаючи 100% ваших даних на вашій власній інфраструктурі. Жодні треті сторони не отримують дані про ваших відвідувачів, а відстеження залишається точним, навіть коли блокувальники реклами блокують хмарні аналітичні скрипти.
Самостійний хостинг Matomo на вашому VPS означає необмежену кількість вебсайтів, відсутність плати за відвідувача та повну відповідність GDPR, HIPAA та іншим нормативним актам щодо зберігання даних — що робить її аналітичною платформою вибору для організацій, які не можуть надсилати дані відвідувачів зовнішнім постачальникам.
Ключові характеристики Matomo
Повна власність на дані
Усі дані відвідувачів залишаються на вашій інфраструктурі — без обміну з третіми сторонами, без профілювання рекламними мережами та без доступу постачальників до вашої аналітики.
Відповідність GDPR
Вбудовані засоби контролю конфіденційності, управління згодами та інструменти анонімізації даних роблять дотримання нормативних вимог простим.
Відстеження конверсій
Вимірюйте цілі, воронки та атрибуцію протягом усього шляху відвідувача, щоб зрозуміти, що веде до конверсій.
Теплові карти і записи сесій
Дивіться, куди користувачі натискають, прокручують і вагаються, за допомогою візуальних теплових карт та записаних сеансів перегляду.
E-commerce Аналітика
Відстежуйте дохід, продуктивність продукту, відмову від кошика та життєву цінність клієнта за допомогою спеціальних звітів електронної комерції.
Необмежена кількість сайтів
Відстежуйте стільки вебсайтів, скільки вам потрібно, з одного екземпляра Matomo без плати за кожен сайт або оновлень тарифного плану.
Чому варто запускати Matomo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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