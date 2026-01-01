Matomo — це провідна у світі платформа вебаналітики з відкритим вихідним кодом, яку використовують понад 1 мільйон вебсайтів у більш ніж 190 країнах. Як альтернатива Google Analytics, що орієнтована на конфіденційність, вона надає детальну аналітику відвідувачів, відстеження конверсій, теплові карти, записи сесій та A/B тестування, зберігаючи 100% ваших даних на вашій власній інфраструктурі. Жодні треті сторони не отримують дані про ваших відвідувачів, а відстеження залишається точним, навіть коли блокувальники реклами блокують хмарні аналітичні скрипти.

Самостійний хостинг Matomo на вашому VPS означає необмежену кількість вебсайтів, відсутність плати за відвідувача та повну відповідність GDPR, HIPAA та іншим нормативним актам щодо зберігання даних — що робить її аналітичною платформою вибору для організацій, які не можуть надсилати дані відвідувачів зовнішнім постачальникам.