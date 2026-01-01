Встановлення PentAGI в один клік.
Повністю автономна система агентів ШІ, яка виконує складні завдання з тестування на проникнення з єдиної самостійно розміщеної панелі керування.
Виберіть тариф VPS для PentAGI
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PentAGI
PentAGI — це повністю автономна система ШІ-агентів, яка виконує складні завдання з тестування на проникнення без постійного нагляду людини. Вона координує роботу спеціалізованих ШІ-агентів — планувальників, дослідників, кодерів та пентестерів — які аналізують ціль, обирають правильні інструменти та виконують їх у ізольованих контейнерах Docker для виявлення та перевірки вразливостей.
Підключіть власні ключі OpenAI, Anthropic або Google Gemini, і PentAGI керуватиме всім процесом, від розвідки до звітування, використовуючи пошукову базу знань, що підтримується базою даних pgvector та вбудованим веб-скрепером. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає конфіденційні дані сканування, облікові дані та виявлені результати повністю на вашій інфраструктурі замість стороннього сервісу безпеки.
Ключові характеристики PentAGI
Автономні агенти ШІ
Агенти-планувальники, дослідники, кодувальники та пентестери співпрацюють для виконання повних завдань без покрокового втручання людини.
Принесіть свій LLM
Підключіть моделі OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek або локальні моделі Ollama і перемикайте провайдерів, коли забажаєте.
Ізольоване виконання інструменту
Агенти запускають одноразові контейнери Docker для запуску інструментів безпеки, ізолюючи кожну команду від хоста.
Бази знань Vector
Зв'язана база даних pgvector надає агентам довготривалу пам'ять про висновки, цілі та попередні кроки в рамках завдання.
Вбудоване вебдослідження
Інтегрований скрепер і пошукові конектори дозволяють агентам збирати експлойти, рекомендації та документацію за запитом.
Чому варто запускати PentAGI у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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