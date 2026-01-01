PentAGI — це повністю автономна система ШІ-агентів, яка виконує складні завдання з тестування на проникнення без постійного нагляду людини. Вона координує роботу спеціалізованих ШІ-агентів — планувальників, дослідників, кодерів та пентестерів — які аналізують ціль, обирають правильні інструменти та виконують їх у ізольованих контейнерах Docker для виявлення та перевірки вразливостей.

Підключіть власні ключі OpenAI, Anthropic або Google Gemini, і PentAGI керуватиме всім процесом, від розвідки до звітування, використовуючи пошукову базу знань, що підтримується базою даних pgvector та вбудованим веб-скрепером. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає конфіденційні дані сканування, облікові дані та виявлені результати повністю на вашій інфраструктурі замість стороннього сервісу безпеки.