GitIngest поєднує традиційні кодові бази та робочі процеси розробки на основі ШІ, перетворюючи цілі Git-репозиторії на структурований, токено-ефективний текст, який мовні моделі можуть ефективно обробляти. Він витягує код з інтелектуальним форматуванням, враховує шаблони gitignore та надає оцінки кількості токенів, щоб розробники могли планувати витрати на API перед надсиланням великих витягів.

Самостійне розміщення GitIngest гарантує, що власний вихідний код ніколи не проходить через зовнішні сервери. На відміну від публічного сервісу, ваш власний екземпляр не накладає обмежень швидкості, дозволяючи необмежену обробку репозиторіїв для команд зі значними потребами в розробці за допомогою ШІ.