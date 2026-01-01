Розгорніть GitIngest в один клік.
Інструмент розробника, що перетворює репозиторії Git в оптимізовані текстові формати, готові для аналізу ШІ та LLM.
Виберіть тариф VPS для GitIngest
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою GitIngest
GitIngest поєднує традиційні кодові бази та робочі процеси розробки на основі ШІ, перетворюючи цілі Git-репозиторії на структурований, токено-ефективний текст, який мовні моделі можуть ефективно обробляти. Він витягує код з інтелектуальним форматуванням, враховує шаблони gitignore та надає оцінки кількості токенів, щоб розробники могли планувати витрати на API перед надсиланням великих витягів.
Самостійне розміщення GitIngest гарантує, що власний вихідний код ніколи не проходить через зовнішні сервери. На відміну від публічного сервісу, ваш власний екземпляр не накладає обмежень швидкості, дозволяючи необмежену обробку репозиторіїв для команд зі значними потребами в розробці за допомогою ШІ.
Ключові характеристики GitIngest
Перетворення репозиторію на ВММ
Перетворює цілі репозиторії Git на структурований текст, оптимізований для мовних моделей, зберігаючи контекст коду без ручного копіювання та вставлення.
Оцінка кількості токенів
Відображає кількість токенів та статистику розміру вилученого тексту перед надсиланням до LLM API, допомагаючи заздалегідь оцінити витрати.
Підтримка приватних репозиторіїв
Інтеграція персонального маркера доступу GitHub забезпечує безпечну обробку приватних та власницьких репозиторіїв.
Вибіркове вилучення
Витягуйте конкретні каталоги або модулі для цілеспрямованого аналізу ШІ замість надсилання всієї великої кодової бази.
Розумна фільтрація
Автоматично виключає бінарні файли та враховує шаблони gitignore для створення чистого, релевантного текстового виводу.
Чому варто запускати GitIngest у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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