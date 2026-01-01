Розгорніть LinkStack в один клік.
Самостійно розміщена платформа для посилань у біо для створення брендованих цільових сторінок з необмеженою кількістю посилань та повним контролем дизайну.
Виберіть тариф VPS для LinkStack
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LinkStack
LinkStack — це платформа для посилань у біографії з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє творцям, компаніям та організаціям централізувати всі свої важливі посилання на одній настроюваній цільовій сторінці. Побудована на PHP та Laravel, вона пропонує необмежену кількість посилань, власні теми, іконки соціальних мереж, аналітику кліків та підтримку кількох користувачів одразу — функції, які комерційні альтернативи, такі як Linktree, зазвичай блокують за платними тарифами.
Самостійне розміщення LinkStack на власному VPS зберігає аналітику відвідувачів, дані про кліки та конфігурацію сторінки повністю під контролем, без абонентської плати за сторінку, без вбудованої реклами на безкоштовних тарифах та без ризику блокування посилання в біографії сторонньою платформою. Підключіть власний домен через Traefik, і сторінка стане повністю брендованою частиною власної інфраструктури.
Ключові характеристики LinkStack
Необмежені посилання
Додавайте стільки посилань, розділів і сторінок, скільки вам потрібно, без щомісячних лімітів, обмежень на кількість елементів чи плати за кожне посилання від постачальника SaaS.
Власні теми
Виберіть із вбудованих тем або повністю змініть стиль сторінок за допомогою власного CSS, фонів, форм кнопок та анімації, відповідно до вашого бренду.
Вбудована аналітика
Відстежуйте перегляди сторінок та кількість кліків за посиланнями в адмін-панелі без впровадження сторонніх пікселів відстеження у браузери відвідувачів.
Багатокористувацька підтримка
Розміщуйте сторінки для цілих команд або агентств з окремими обліковими записами користувачів, доступом на основі ролей та централізованим адмініструванням на одному екземплярі.
Соціальні та користувацькі іконки
Додайте іконки для основних соціальних мереж, а також власні завантажені іконки, щоб посилання залишалися візуально узгодженими та миттєво впізнаваними.
Оновлення в один клік
Застосовуйте нові випуски безпосередньо з панелі адміністратора за допомогою вбудованого оновлювача, підтримуючи актуальність вашого екземпляра без перезбирання контейнера.
Чому варто запускати LinkStack у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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