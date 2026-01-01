Знижка до 68% на LinkStack

Розгорніть LinkStack в один клік.

Самостійно розміщена платформа для посилань у біо для створення брендованих цільових сторінок з необмеженою кількістю посилань та повним контролем дизайну.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть LinkStack в один клік.

Виберіть тариф VPS для LinkStack

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою LinkStack

LinkStack — це платформа для посилань у біографії з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє творцям, компаніям та організаціям централізувати всі свої важливі посилання на одній настроюваній цільовій сторінці. Побудована на PHP та Laravel, вона пропонує необмежену кількість посилань, власні теми, іконки соціальних мереж, аналітику кліків та підтримку кількох користувачів одразу — функції, які комерційні альтернативи, такі як Linktree, зазвичай блокують за платними тарифами.

Самостійне розміщення LinkStack на власному VPS зберігає аналітику відвідувачів, дані про кліки та конфігурацію сторінки повністю під контролем, без абонентської плати за сторінку, без вбудованої реклами на безкоштовних тарифах та без ризику блокування посилання в біографії сторонньою платформою. Підключіть власний домен через Traefik, і сторінка стане повністю брендованою частиною власної інфраструктури.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики LinkStack

Необмежені посилання

Додавайте стільки посилань, розділів і сторінок, скільки вам потрібно, без щомісячних лімітів, обмежень на кількість елементів чи плати за кожне посилання від постачальника SaaS.

Власні теми

Виберіть із вбудованих тем або повністю змініть стиль сторінок за допомогою власного CSS, фонів, форм кнопок та анімації, відповідно до вашого бренду.

Вбудована аналітика

Відстежуйте перегляди сторінок та кількість кліків за посиланнями в адмін-панелі без впровадження сторонніх пікселів відстеження у браузери відвідувачів.

Багатокористувацька підтримка

Розміщуйте сторінки для цілих команд або агентств з окремими обліковими записами користувачів, доступом на основі ролей та централізованим адмініструванням на одному екземплярі.

Соціальні та користувацькі іконки

Додайте іконки для основних соціальних мереж, а також власні завантажені іконки, щоб посилання залишалися візуально узгодженими та миттєво впізнаваними.

Оновлення в один клік

Застосовуйте нові випуски безпосередньо з панелі адміністратора за допомогою вбудованого оновлювача, підтримуючи актуальність вашого екземпляра без перезбирання контейнера.

Чому варто запускати LinkStack у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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