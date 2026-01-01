Розгорнути Wanderer в один клік.
База даних маршрутів з власним хостингом та менеджер GPX треків для піших туристів, велосипедистів та любителів активного відпочинку на природі.
Виберіть тариф VPS для Wanderer
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Wanderer
Wanderer – це самостійно розміщена база даних маршрутів і трекер активного відпочинку для туристів, велосипедистів, альпіністів та всіх, хто досліджує пішки або на колесах. Завантажуйте GPX-треки, реєструйте вершини та маршрутні точки, переглядайте профілі висот і всі свої маршрути на інтерактивній карті – на власному сервері без підписки та обміну даними з третіми сторонами.
Приватне зберігання ваших маршрутів на VPS означає, що ваші маршрути, локації та історія активності залишаються під вашим контролем. Wanderer інтегрується з сервісами OpenStreetMap для геокодування та маршрутизації, а підтримка кількох користувачів робить його практичним спільним журналом для туристичних клубів, піших груп або сімей, які разом досліджують природу.
Ключові характеристики Wanderer
Керування GPX треками
Завантажуйте та впорядковуйте файли GPX з будь-якого GPS-пристрою або застосунку, щоб створити особисту бібліотеку маршрутів та записаних активностей.
Інтерактивні карти маршрутів
Переглядайте всі маршрути на інтерактивній карті на базі OpenStreetMap з фільтрами за відстанню, висотою та типом активності.
Профілі висот
Переглядайте детальні графіки висот для кожної стежки, щоб зрозуміти підйом, спуск та складність місцевості перед виходом.
Журнали сходжень та маршрутних точок
Записуйте вершини, початки маршрутів та цікаві місця вздовж маршрутів, щоб створити персональний пошуковий журнал активного відпочинку.
Багатокористувацький спільний доступ до стежок
Діліться колекціями маршрутів з членами родини або членами клубу, щоб уся група могла отримати доступ та робити внесок у спільну бібліотеку.
Чому варто запускати Wanderer у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
AirTrail
Особистий журнал польотів з інтерактивною картою, статистикою та підтримкою кількох користувачів