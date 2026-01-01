Wanderer – це самостійно розміщена база даних маршрутів і трекер активного відпочинку для туристів, велосипедистів, альпіністів та всіх, хто досліджує пішки або на колесах. Завантажуйте GPX-треки, реєструйте вершини та маршрутні точки, переглядайте профілі висот і всі свої маршрути на інтерактивній карті – на власному сервері без підписки та обміну даними з третіми сторонами.

Приватне зберігання ваших маршрутів на VPS означає, що ваші маршрути, локації та історія активності залишаються під вашим контролем. Wanderer інтегрується з сервісами OpenStreetMap для геокодування та маршрутизації, а підтримка кількох користувачів робить його практичним спільним журналом для туристичних клубів, піших груп або сімей, які разом досліджують природу.